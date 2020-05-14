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在日台人收「紓困聲請書」曝請領方法 網嘆：反觀台灣

聯合新聞網 / 綜合報導
日本首相安倍晉三。美聯社
日本首相安倍晉三。美聯社

新冠肺炎COVID-19）衝擊全球產業，各國政府相繼推出紓困方案，來挽救停擺的經濟與生計。對此有名在日台人表示，近日收到安倍政府發放10萬日幣（約新台幣2.8萬元）紓困金申請書，透露申請方式簡易方便，貼文立刻掀起熱議。

原PO在PTT發文提及，日前收到10萬日幣紓困金申請書，只要填個簡單表格，附上身分證明文件和帳戶資料即可，審查通過補助金直接匯入戶頭，「身邊台灣、中國、韓國朋友也都陸續收到，平常所得稅、住民稅、年金等也沒在少繳，只是沒想到別國政府還比自家政府大方多了」。

網友看完紛紛留言回應，「好羨慕喔！」、「雖然日本防疫慢半拍，但紓困方案做得很好」、「台灣政府麻煩效法日本好嘛！」、「反觀台灣領1萬都要重重關卡」、「台灣疫情處理沒有民怨，結果現在因為紓困搞出民怨來」、「台灣這波紓困應該是世界最爛的」、「防疫吹得多好，紓困爛到爆」。

事實上，日本紓困方案的申請對象不分國籍，除了日本國民可領取外，凡持有3個月以上在留資格的外國人，包含留學簽證、打工度假簽證、就勞簽證等，只要在今年4月27日登記住民基本台帳的對象皆可請領。

新冠肺炎 COVID-19 疫情紓困 PTT

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