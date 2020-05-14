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觀光業盼藉機轉型 新創平台也要紓困

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導

「希望觀光局不要只用過去國旅補助的老招振興觀光，應該趁現在結合平台業者，並加強課程培訓，協助觀光產業升級！」民眾黨14日召開記者會，立委邱臣遠呼籲政府協助觀光產業升級外，也要擴大對旅行業數位平台業者紓困。現場3位業者更呼籲政府要儘速推動酷碰券、振興抵用券等刺激消費的措施。

新創產業資格不符

邱臣遠表示，根據問卷調查，旅遊業工協會會員中，超過1半營收都比去年同期衰退超過5成，且6成企業都認為現行紓困方案沒有幫助，因為申請程序太過繁複、加上許多新創產業不適用補助與不清楚政府的補助資訊。他分析，台灣企業一般現金流多只保留1-3個月的量，很多企業已經快撐不下去了。

邱臣遠希望觀光局可以簡化紓困程序，並趁現在協助企業轉型。旅宿平台FunNow的楊孟倫副總經理與AsiaYo共同創辦人賴韋成也表示，政府紓困著重傳統旅館業，但是旅館業因為疫情影響受創慘重，平台業者也跟著受到牽連，但是許多資格並不符合紓困認定範圍，因此希望政府能夠擴大紓困對象，並與平台業者一起協助傳統旅館產業升級。

增加轉型課程

台灣觀光策略發展協會總幹事胡曉玄表示，他們在舉辦轉型課程時遇到許多問題。例如，觀光局的課程規定變化不定，造成他們困擾，希望政策更動時有緩衝期，並多與業者諮詢。他們也接獲業者反應，怕有群聚感染而希望不要實體授課，改採遠端視訊。

觀光局回應，當初以實體上課做為首要考量是希望員工都可以如實參與學習，遠端教學可能容易出現缺席現象，輔導員也要查核大家有否確實上課。不過胡曉玄說，他們可以參考勞動部的遠距上課指引，而且他們前幾天也有送指引提供交通部參考，觀光局表示會再討論。

民眾黨立委蔡壁如也，已經超過1個月沒有本土案例，各部會都應該陸續推動振興方案。不過現場經濟部中小企業處代表說，酷碰券、振興抵用券目前都有納入紙本、電子票券、行動支付的考量，但目前還在討論階段，定案後會儘速向外公布。

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新冠肺炎 COVID-19 疫情紓困

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