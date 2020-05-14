10萬紓困貸款加碼勞工卻不開心 網揭「暗黑原因」

新冠肺炎疫情延燒對經濟造成衝擊，為助勞工度過困境，政院提供勞工紓貸款10萬元50萬個名額供申請，開辦兩周，申貸踴躍已爆出原預定名額，13日政院再宣布加碼50萬人，總計提供100萬個名額。對此，有網友表示「是去借這些錢，根本也沒有補助到」、「真的一點都開心不起來」。

根據《今日新聞》報導，針對政院加碼勞工紓困貸款，一名網友在PTT貼文哀怨表示，「真的一點都開心不起來，因為我是去借這些錢，根本也沒有補助到，本人月領30K的勞工，日子也沒有好過到哪，前後不管哪項補助根本都看得到吃不到」。

貼文引熱烈回應，「加碼再加碼，億過來億過去，但沒我的事」、「還以為加碼啥了，結果是貸款」、「又不是不用還」、「要繳稅的人只能貸款，不用繳稅的直接領6萬／3萬／1萬，政府給的，不用還」、「太瞎，勞工繳稅給一些鑽漏洞的領補助，自己需要錢要用貸款的，怎麼開心」、「這是貸款！借錢要還的！是不是很多人誤以為這錢是免費贈送啊？」、「多了50萬人欠政府錢」。

勞工紓困貸款由35家銀行與信用合作社聯合承貸，只要是年滿20歲的本國籍勞工，有投勞保紀錄或可提出工作事實或收入證明就可申貸，每人貸款額度最高10萬元，貸款期限3年，利率1.845%，勞動部將補貼第1年利息，貸款第1年的前6個月為寬限期，勞工無須繳納本金，第7個月至第12個月攤還本金，第2年起按月攤還本金及利息。

據勞動部統計，勞工紓困貸款自4月30日開辦，截至5月13日下午5點，已累計受理61萬5413件，銀行完成核准累計22萬2475件，貸款人簽約對保後，銀行已撥款9萬4132件。