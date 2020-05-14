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企業紓困步步難 手續繁複想放棄

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
一間民營企業實際申貸後表示，紓困貸款申請文件及流程繁複，不比一般貸款寬鬆，甚至門檻更高。（photo by Flickr）
一間民營企業實際申貸後表示，紓困貸款申請文件及流程繁複，不比一般貸款寬鬆，甚至門檻更高。（photo by Flickr）

「企業紓困貸款要交25幾張表格，還要補交過去3年財務報表，並由公司負責人與經營者切結擔保，我決定放棄！」一家小型企業實際申貸後表示，申請文件及流程相當繁複，不比一般房貸、信貸寬鬆，甚至門檻更高，尚未見「紓」之便民，先領受「困」之刁難，有傷政府紓困美意。

表格比一般貸款多

這家企業表示，除了「授信申請書」是必備表格，還有董事會議紀錄、公司資料表、中小企業融資服務平台企業負責人授權書、個資提供同意書、信保同意書、關係戶資料表、配偶聯徵查詢同意書、暫結財報聲明書、個資表、個資告知義務書、利用個資告知書、法人團體聲明書、進銷貨表等洋洋灑灑25件。

「以上都是貸款本來就有的表格，這次還多了兩個紓困專用表格。」該企業指出，分別是「承諾暨同意書」及「切結書」（經濟部紓困貸款專用-4.20版），會計技術上來說比一般貸款手續更多，應屬貸款作業熟練的會計才能駕輕就熟；另外，從負責人與經營者的切結書來看，所擔負的責任似乎沒比較輕。

補件要求未見寬貸

「全部都繳後，銀行還來信要求補件。」該企業會計在4月27日提出紓困貸款申請，銀行4月29日回信，要求再補上3年前：106、107年資產負債表及損益表；4月30日又再要求提供銷貨比率較高者。5月1日終於送件信保基金核保，4日該企業再要補上資產負債表及損益表，提供銷貨比率較高者及其統編，但11日又再要求補「房屋租約正本」。

「要求太多了，我選擇放棄！」該企業負責人章女士表示，原本聽說經濟部提供中小企業紓困貸款，相信政府的誠意，所以整個貸款流程都照章去跑，就連很麻煩的106、107年資產負債表及損益表也挖出來補件，但紓困貸款要求企業負責人與經營者（總經理）切結擔保，押身家，就算不是刁難，政府大概也不是真的放寬條件。對這家每月只能申請貸款20多萬薪資與租金（6個月約130萬）的企業，申辦此貸款也未免太辛苦了。

根據該企業紓困申貸又決定放棄的經驗，可以觀察出行政院經濟部紓困貸款方案的誠意，如果真的施政大方針是「加速加寬」，理應在宣布政策時已構思好配套，而非民怨沸騰才擠牙膏式的放寬，這樣讓人想放棄的紓困方案，未免有「為德不卒」之譏，中小企業若要申貸，能不引以為戒乎？

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新冠肺炎 COVID-19 疫情紓困

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