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心酸？紓困一波波但一毛都沒領到 網友道出紓困關鍵
政府為防疫開出各項紓困方案，有網友在PTT抒發心情，問卦「紓困方案任何一條任何一毛都沒拿到的舉手」， 自陳從工作以來年年繳稅也繳了不少，但眼看這一波接一波的紓困方案出爐，自己卻拿不到一毛，讓原PO的心情有點起落，他上網問和他一樣沒領的網友，是不是也有跟他一樣的想法。
原PO表示：「看到有些人一萬、三萬、六萬的領，補助一波一波的貼，還有沒繳稅的、逃漏稅的，照樣可以去領，我們乖乖認真繳稅的什麼都沒有，拿我們的，真的需要用到一毛都沒有，一兆多億，一塊錢都沒分到欸？」讓原PO覺得，幫助需要幫助的人沒錯，但紓困方案出了這麼多種，卻一毛也不適用於他的身上，讓原PO似乎有點不平衡。
國內正值報稅季，讓許多網友見文後相當有感，覺得付出的比拿回的多得多，「感覺未來稅會繳更多」，有人抱怨繳稅就是幫養需要紓困的人，「當勞工永遠只能被剝削！」被砍七天假，還要求工作責任制，也有網友比喻「勞工是心中最軟的一塊，柿子挑軟的吃。」
「一堆去領紓困的困在哪，我去看附近攤販這幾個月還是一堆人在吃，一堆人在排隊；他們也能領紓困欸？」不少人認為，政府的紓困條款排富方案應再更明確，以免有人鑽規定的漏洞，領了不該領的錢。對於失業的人來說，有網友稱，因疫情失業後兩三個禮拜就找到新工作了，所以不符紓困資格，也有人稱，這樣倒不如直接失業算了，也有網友回應，若失業只領這些紓困的錢，不是也不夠嗎。
也有人點出，應分清楚紓困和貸款的不同，政府釋出的逾兆元款項，不單只是紓困，還有疫情之後須還款的貸款金額在內，有網友表示，「紓困本來就不是每個人都拿的到，都拿的到就不叫紓困。」還有人認為，若是政府發放酷碰券或消費券，「看起來還實用公平一點。」
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