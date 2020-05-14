信用卡預借現金暴增 民眾黨：紓困貸款漏網之魚多

民眾黨立院黨團今天表示，根據內部所做的網路民調，有八成以上的民眾對疫情影響收入的情況感到憂心，卻只有不到半數的民眾對紓困方案滿意。民眾黨立委蔡壁如指出，今年2月全台信用卡預借現金，比去年同期增加16.53%，到了3月更較去年同期暴增逾二成，顯示有一群人在政府紓困遭到忽略，呼籲政府關於各項紓困推行要再加把勁，不要「講一斗，做一口」。

蔡壁如表示，動用的信用卡預借現金是最後一步，若非在紓困貸款方案上卡關，不會有人想用高循環利息的信用卡預借現金，從此數據的激增，就可看出紓困方案沒有到位。蔡說，勞工、自營者、小資族等基層民眾被迫使用這項最後管道，忍受高利率，政府若不好好處理，恐怕6個月後會有一波「停卡潮」。

民眾黨立委邱臣遠表示，民意反映政府在防疫上可打95分，但紓困上只有59分。根據黨內所做1245份網路調查問卷顯示，民眾對現行紓困方案的了解程度，不太了解達43.9％，完全不了解有11.9％，合計過半；對紓困方案的滿意程度，不滿意加上非常不滿意，同樣相加過半。

邱臣遠批評，政府華麗的宣傳優於政策本身，說得比做得多太多，包括投保金額略高於2萬4000元門檻的人，與可支配所得所剩無幾的上班族，都被排除在紓困範圍之外，導致政策無法到位，這部分一定要再放寬。

民眾黨團呼籲，政府不應單純「看風向治國」，在政策推出前，要多搜集民意，做通盤考量，若無法達到國人期待，也要及時調整紓困申請的標準，不要讓民眾看得到吃不到，導致生活無法維持，要幫助真正有需求者順利度過這波疫情寒冬。