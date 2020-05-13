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紓困審核遭疑慢 衛福部：專人查調財稅無障礙

中央社 / 台北13日電

外界質疑萬元紓困審查慢，衛福部社工司今天澄清，每天至少2次由專人進行財稅資料查調，查調等候期約1天，公所審核無障礙。因目前是申請高峰期，已盡力加速審核，也請民眾多體諒。

衛生福利部今年5月6日起受理「擴大急難紓困方案」申請，除原有工作，未參加軍、公、教、勞、農保等社會保險，再擴及因疫情影響，致家庭生活受困者，放寬到全家平均每人每月生活費不超過當地每人每月最低生活費2倍就可獲得新台幣1萬元，且家戶內每人存款15萬元免納入計算。至5月13日已受理15萬4198案。

社會救助及社工司副司長蘇昭如晚間受訪時表示，有媒體報導，有公所反映，因資料查調慢導致審核卡關。

但蘇昭如說，各公所受理民眾申請案後，將個案資料登錄於衛福部弱勢e關懷-急難紓困子系統，目前每天至少2次（早上10時及下午3時）中央會有專人進行財稅資料查調作業，包含所得、動產（存款係採利息收入回推本金計算）資料，且25台伺服器全日全開，全天監控。

公所人員只要將案件資料鍵入系統後，系統將會自動進行查調作業（查詢是否參加軍、公、教、勞、農保保險、是否領有其他政府機關紓困補助），並可依據財稅資料自動推算是否符合本次擴大急難紓困的請領資格。

蘇昭如說，因加派專人每天2次處理，查調時間最長僅須1天，不太了解公所所稱資料查調慢的原因，將再釐清並改善可能的問題。

根據衛福部統計，至5月13日止，目前全國已審核通過1萬1448件申請案，核定1億7489萬1600元紓困金。

蘇昭如表示，民眾申請，地方還需花時間鍵入資料、查調等，加上現在是申請高峰期，審核的作業就會比較長，但中央和地方人員都加班支援，相信審查速度會愈來愈快。

蘇昭如也說，目前雖然通過審核比例偏低，但那是因為許多申請案還在審核流程中。以12日和13日核定的金額相比，一天就多了7000多萬，中央和地方一起努力，盡快把紓困金發給民眾。

新冠肺炎 COVID-19 疫情紓困

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