行政院拍板！10萬元勞工紓困貸款加碼50萬名額

勞動部4月底推出勞工紓困貸款，每人上限可貸10萬元，共有50萬個申貸名額，至昨天已滿額。勞動部今表示，為擴大照顧受疫情影響之勞工，行政院決定再增加50萬個申貸名額。政委龔明鑫表示，昨天討論過後，決定增加一倍，紓困貸款總受惠人數可達一百萬人。

行政院今舉行「融資協助方案突破5000億元」記者會，政委龔明鑫、財政部部長蘇建榮、金管會主委顧立雄、勞動部次長林明裕都出席。勞動部新聞稿指出，為協助受疫情影響之勞工度過生活難關，自4月30日起開辦「勞工紓困貸款」，截至5月12日止累積申請件數達54萬7381件，超過原預定之50萬個名額，因此經討論後行政院決定加碼50萬個名額。

「勞工紓困貸款」是由銀行提供自有資金，財團法人中小企業信用保證基金提供10成信用保證，勞動部補貼第1年貸款利息，原訂50萬個貸款名額。

勞動部表示，申請資格為年滿20歲本國籍勞工受疫情影響生活，每人貸款額度最高10萬元，貸款期限3年，貸款利率按中華郵政二年期定期儲金機動利率加百分之一計算，目前為1.845%。貸款第1年前6個月為寬限期，勞工無須繳納本金，第7個月

至第12個月攤還本金，第2年起按月攤還本金及利息。