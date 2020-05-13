怎分辨真假紓困民眾？延禧攻略一席話點出關鍵

紓困之亂亂糟糟！政策規定讓站在第一線的公務員，得一一查明前來排隊的民眾是真急需紓困，還是假紓困為領而領。有網友在《爆廢公社》貼出日前很夯的電視宮鬥劇《延禧攻略》，在劇中前段還是嫻妃的皇后，在辦理同樣為災民紓困的賑災發糧會上，即有大量假裝是災民的鬧事民眾故意找碴，被在嫻妃旁邊的太監袁春望識破，一語道出辨別真假災民的重要關鍵。

曾經也苦過的太監袁春望，在平定假災民鬧事後，嫻妃向他請教如何分辨真假難民？袁春望回答：「真正的難民一看就看出來了，他們一路風塵僕僕漂泊而來，歷經千辛萬苦，早就面黃肌瘦，弱不禁風，而那些奸人呢，卻精神奕奕，面頰飽滿，他們根本就是故意來冒領的。」在旁的皇子弘晝問及究竟「誰會冒領賑災糧？」，袁春望則回答：「京師的無賴，流氓，懶漢。」

網友覺得這番話在台灣發放紓困金時說簡直「太貼切了，整個都演出來了！」也有第一線的公所人員表示，在這次紓困中，看到多數是想要而不是真的需要的民眾。也見識到了人性最貪婪的一面。頓時之間，「家庭主婦、無工作者忽然間都一個個有工作了，全台失業率最低的大概就是現在了，連7、80歲的阿公阿嬤都在就業中，那些好手好腳不去找工的真該檢討了！」