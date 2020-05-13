紓困送件之亂…侯友宜：不在乎網軍攻擊 只要錢快發

新北市日前將九千多件紓困申請表送中央審核，衛福部前天將申請表送回新北，紓困之亂意外衍生出送件之亂。新北市長侯友宜昨天說，衛福部長陳時中後來有把過程跟他講清楚，他才了解原來當時宣布的政策跟陳後來說的有落差，「不過沒關係，只要大家能夠互相了解體會就好」。

侯所謂的落差，是指蘇揆一開始講「中央審核，地方免責」，而後來陳時中表示，地方是不用擔負准駁之責，但在行政上，地方能審的還是要審。

對於衛福部匿名員工發文，造成網軍攻擊，侯友宜說，什麼網軍攻擊他都不在乎，只希望可以把錢盡快發給需要的人。

陳時中：本是同根生也可接「合作多愉快」

侯友宜前天寫信給基層，文中提到「本是同根生」，但沒有下一句，被解讀留下伏筆；中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨表示，很多話不用聯想太多，本是同根生不一定要接「相煎何太急」，也可以接「合作多愉快」，因為大部分的同根生都是合作得很愉快。

陳時中說，因應疫情不斷在變，需要臨機應變的事情很多，一定會增加很多困擾，要靠大家合作，事情才能順暢，只要回歸常軌就能好好處理。

衛福部與新北市的「甩鍋大戰」連日爭論不休，侯友宜說，整個過程陳時中都知道，因為剛上路，很多準備來不及，而且政策當初推出來也滿倉促的，大家都要互相包容。至於衛福部次長何啟功在立院答詢時脫口說是蘇貞昌沒講清楚，侯表示，事情都過了，地方還是會負起所有責任，紓困金盡快發送給需要的人。

媒體追問，衛福部稱前天退回的六千多件已經key（輸入）完，新北只要確認就可以發錢不用再審；侯友宜說，key資料只是最基本的，審核中還有很多繁雜過程，他曾在現場看實際操作，滿繁瑣的，不是那麼容易理解，基層同仁真的很辛苦。

侯友宜說，他已要求基層，從寬認定但不濫發，完全授權給區長，可以發的就馬上發，有爭議、有疑慮的可以送到社會局，「我來批，都沒有問題」。