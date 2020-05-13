個人貸款紓困 多數銀行同意延到年底

金管會銀行局昨天找多家銀行開會，討論個人貸款紓困措施。銀行局會後表示，有民眾指出向銀行申請紓困後就不能再用信用卡，部分銀行同意未來可放寬代扣繳水電費；且大部分銀行同意，個人貸款紓困措施將可延長至年底，最快今天公布相關細節。

金管會二月十八日宣布，受疫情影響者可向銀行申請個人貸款紓困展延措施，包括信用卡帳單應付帳款可申請緩繳三至六個月，個人貸款本金或利息可申請展延三至六個月，展延期間可免收違約金及遲延利息，實施日至七月底。

針對民眾申請紓困後就無法使用信用卡，銀行局表示，昨天會議上大部分銀行說仍可使用，僅部分銀行限制不能使用，主要是考量民眾緩繳後，若繼續使用信用卡，未來還款負擔會加重。

但許多民眾使用信用卡扣繳水電費，部分銀行表示可放寬仍可代扣繳水電費，其他消費款則可能凍結。

銀行局官員強調，不鼓勵銀行主動封客戶的卡，銀行必須在兼顧風險控管與客戶同意的前提下處理。會議中也要求各銀行，針對個人紓困貸款必須成立專門的客服電話，並且加強客服訓練，專線與窗口必須在網站上公告。