本土零確診「滿月」 政院盼暑假前振興解封

我國新冠肺炎確診案例昨持續掛零，同時也是本土案例零確診「滿月」，指揮中心相隔四十三天，昨天首次以「真面目示人」，卸下口罩的同時，也宣布我國防疫策略將逐步鬆綁，包含未來將優先開放港澳的邊境管制、媽祖遶境有條件開放、開放球場禁令等。

疫情受控 將大規模推旅遊

各界關心何時解封進入振興期，行政院指由中央疫情指揮中心做最後評估。政院人士說，解封、振興需謹慎評估，若照目前趨勢，期盼能在暑假前能做相關解禁；另外，行政院政務委員龔明鑫也宣布，若疫情受控且沒社區感染，旅遊將進入第二階段大規模推動，國內旅遊可望復甦。

政院人士指出，大陸與韓國陸續有新疫情出現，我國疫情雖緩，解禁考量仍需要謹慎評估。院長蘇貞昌曾提醒幾個進入振興的條件，例如評估零確診天數多寡，以及度過幾個群聚危機關卡，例如五一連假、母親節等，若照目前的疫情趨勢，正思考暑假前做相關解禁。

新冠肺炎對台灣威脅持續減弱，未來防疫策略將逐漸鬆綁。 記者林澔一／攝影

520後交部擬推防疫旅遊

交通部觀光局已擬搶先推出振興國旅三階段，包含防疫旅遊、安心旅遊等階段。龔明鑫昨說明，防疫旅遊規模比較小，比較是踩線性質，若接下來疫情受控且沒有社區感染，第二階段會大規模推動。

交通部預計投入四十億元三階段振興國旅，其中第一階段和旅行公會合作，祭出踩線團推「防疫旅遊」，初估投入三億元，另也會和醫護人員合作，幫防疫旅遊「體檢」。交通部長林佳龍昨說，預計五二○後啟動防疫旅遊，希望借助這些人走到戶外做示範，讓民眾玩得安心。

國旅 最快可望在暑假解禁

交通部觀光局說，防疫旅遊預計推行一至三個月，若疫情持續穩定，會縮短推行時間，國旅最快可望在暑假解禁，開始推出第二階段的安心旅遊。至於第三階段開放國際觀光客來台，林佳龍說，會先從讓大家安心的地區跟對象籌組國際旅遊聯盟，共同推動國際觀光旅遊。

振興券 有望買民生用品

至於振興期最受注目的振興券等措施，龔明鑫表示，振興券方向上已確定，細節在調整收尾。

政院人士則表示，振興券一定會符合蘇貞昌先前宣布的三個原則，好領、好用又刺激經濟，目前取得方式仍在討論，預計分兩大部分，一部分消費有限制類別，一部分沒限制類別，甚至可購買民生用品。

中職二千人入場、飲食 已送審核

民眾活動方面，副指揮官陳宗彥表示，中職二千名入場人數計畫及賽場開放飲食相關計畫已送達指揮中心審核，球團擬於盒裝套餐內加附酒精棉片，確保飲食前落實手部衛生。

依指揮中心評估，目前仍不宜舉辦媽祖遶境等大型活動，但目前民政司及地方政府擬優先開放地區性小規模遶境。

港澳邊境管制 優先開放

我國限制全球非我國籍人士入境，除持居留證、外交公務證明、商務履約證明，或其他經特別許可者外，一律限制其入境。陳時中說，目前香港及澳門疫情穩定，可優先嘗試開放重要經貿往來。