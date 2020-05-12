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《紓困漏網系列7》ACG產業加保不易 紓困步步碰壁

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
政府不應該視ACG為「小道」，而應該視為國家重要的軟實力來培植，別讓幼苗因為紓困的漏網而枯萎。（photo by Flickr）
政府不應該視ACG為「小道」，而應該視為國家重要的軟實力來培植，別讓幼苗因為紓困的漏網而枯萎。（photo by Flickr）

在日前的ACG產業座談會上，動漫遊戲業者關心紓困，但礙於產業新創特性，跨領域情況多、歸類不易，無法符合勞動部的紓困標準，以致產業經營走下坡。回顧ACG在2018年產值達769.4億元，政府應重視ACG產業的潛力，為他們緊急紓困。

白紙黑字無法通融

「3月31日前加入工會才可申請的條件能否放寬？」北市動漫企劃人員職業工會理事王心怡問，因為它白紙黑字寫明，對於比較新創型的工會，或者是有從業事實，但是之後才加入工會，都不符合日期上的條件，已接到很多會員反映。

勞動部勞動關係司科長許根魁回應，3月31日的期限確實有很多人反映，因為投保日期、什麼時候加保在工會都是白紙黑字，這些資料都是用電腦去跑的，符合資格就可以得到補貼，有所出入的就不行。政府的紓困有不同層面，所以也規定不能重複領取，「如果勞動部這邊真的不行，到文化部申請或許可以。」許根魁建議。

王心怡追問，自營業者的補貼申請一定要有報稅紀錄嗎？許根魁說，首先一定要在職業工會加保，再來是投保金額要在2萬4,000元以下，第三是107年的個人綜合所得稅未達課稅標準，有報稅就會有紀錄。

王心怡續問，有些自營業者的收入過低，所以沒有去報稅，沒有報稅就沒辦法申請嗎？許根魁說，勞動部這邊是針對個人所得總額，「如果沒有報稅，我們怎麼能夠確認他們的所得金額？」

造型師誰可確認

業者問，1月至6月期間如果營業額已經低到谷底，而無法產生衰退50%以上的證據，是否就無法申請補助？發案公司結算週期為3~4個月，導致在帳面數字的判定與紓困所列之日期不相符，以上情形都容易造成紓困盲點，不易申請。

未來數位出版社企劃總監廖士賢說，在協助朋友的手工吉他工坊申請紓困時，去電詢問文創發展司，文發司窗口卻回電表示：「無法確認是否屬於工藝，可能需要在申請書強調手工，交由審查委員判斷。」他說，以ACG來說，造型模型師就找不到適合範圍，如果連聯絡窗口都無法確定產業別，那請問有誰可以確認？

台灣動漫遊戲產業2018年總產值達769.4億元，相較於2017年成長了13.7%，在民間努力下已稍有成就，且具有發展前景。政府不應該視之為「小道」，而應該視為國家重要的軟實力來培植，別讓即將茁壯的幼苗因為紓困的漏網而枯萎。

台灣ACG產業2018年總產值達769.4億元，相較於2017年成長了13.7%，在民間努力下已稍有成就。（photo by Wikimedia Commons）

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