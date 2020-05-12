新北9千紓困案 衛福部：已鍵入6千件

新北市長侯友宜上周五將近萬份紓困申請送到中央，引發衛福部抱怨新北市將資料往中央送的「甩鍋大戰」，紓困申請案一日雙變，從不退到應新北要求變退回，引發爭論。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，9301件申請案昨已送回新北市府。

另外，陳時中昨表示會建置一個平台，當地方紓困申請案有認定疑慮時，就發到平台上，由中央給予解釋，目前仍討論中。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨在記者會表示，文件雖已鍵檔審核中，但因新北市要收回去自審，中央一切配合；而衛福部說，9301件申請案昨已送回新北市府，衛福部協助鍵入資料已達6095件，且比對查調部分財稅及勞保資料，可望加速審查流程，所有案件將逐批發還各區公所進行審核、發放紓困金。

新北市府上周五在母親節前夕，臨時將9000多件紓困申請送到衛福部，沒想到造成衛福部基層公務人員假日必須加班處理，引發外界議論。陳時中昨日表示，已與新北市長侯友宜通電話，新北市要收回去自審，中央一切配合，「回歸行政流程也是對的事情」。