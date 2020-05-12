辛苦的勞工和農漁民有領到錢？ 萬元紓困之亂始末一次看

政府在5月4日宣布擴大紓困發放1萬元現金，包括「有工作無加保」者（沒有加軍、公、教、勞、農保），以及報稅所得50萬元以下，未領取三萬元紓困的農漁民皆可向政府申請。

然而，紓困方案上路以來亂象叢生，不僅申請門檻嚴格、程序複雜、工作證明難取得、資格難以認定，不少民眾抱怨看得到、吃不到，真正有需要的人無法受惠。此外，還有許多公文在中央、地方之間喬不攏，地方基層這段時間更是不斷加班，忙到身心俱疲。

因應新冠肺炎（COVID-19）所造成的民生經濟衝擊，政府原先的美意一樁，到頭來為何把人民搞得暈頭轉向？以下整理紓困之亂政策，檢視事件始末。

申請萬元紓困爆量，基層公務員忙翻。圖／聯合報系資料照片

政院擴大紓困對象

行政院長蘇貞昌親自主持，舉行「擴大紓困 前進振興」記者會，特別擴大紓困及兩族群，包括有工作無加保者，以及農漁民，可向政府申請，將排富發放一萬元。

紓困6日受理「公文沒到表格沒好」

各公所、農漁會湧進申請民眾，因人數太多，完全無法保持防疫安全距離，有民眾拿身分證衝到櫃台說「蘇貞昌要我來領一萬元」，得知6日才開始受理，且申請表格還沒作好，罵聲四起；漁會人員抱怨「中央做好人，基層累死人」。

無工作證明就簽切結 侯友宜：紓困從寬認定市長負責

紓困作業流程繁複，讓基層和申請者都抱怨不已。新北市長侯友宜在會議上宣布採用從寬認定、資料從簡、從速發放3原則，如果提不出工作證明，就簽切結，責任自負，因為紓困要在民眾困難的時候發放才有意義。侯友宜表示，倉促上路無從準備起，從寬認定市長負責。

紓困之亂蘇貞昌兩度致歉 宣布中央審核、基層免責

針對萬元紓困之亂，行政院長蘇貞昌主持行政院會時親自滅火，首度向基層公所人員與民眾致歉，並承認造成亂象，的確是思慮有所不周之處。蘇貞昌更在出席紓困振興記者會時再次致歉，一人在台上低頭致意，同步也宣布這次的急難救助紓困方案將是中央審核、基層免責。

衛福部逆貞昌？今一度拒收新北市紓困申請案

第二波紓困之亂在行政院長蘇貞昌道歉滅火，宣布「中央審核、地方免責」。新北市府趕在周休二日前把收到的9301件紓困申請案送往衛福部，卻遭衛福部拒收，僵持1個多小時後，衛福部才勉強收下。

新北市長侯友宜（左）視察區公所申辦紓困情形，了解基層受理申請時有哪些技術上的困難。 圖／聯合報系資料照片

紓困之亂2.0申請表之亂 陳時中：有些根本不用送中央審

行政院院長蘇貞昌為了滅「紓困之火」喊出「中央審核、地方免責」的口號，新北市趕在昨天傍晚送來55箱，總計9301件紓困申請表給衛福部，衛福部130名員工加班手動輸入資料，讓紓困之亂再闢第二戰場。

新北市送近萬件紓困案 陳時中：同仁沒法返鄉看媽媽

新北市府5/8日放假前將9301件紓困申請案送至衛福部審查，希望中央5/11審核回新北，盡速發放紓困金，此舉衛遭衛福部社工司長楊錦青批「不懂為何新北市這樣做」，暗指未審清楚就送；但新北市府澄清，已審核淘汰四分之一申請案，衛福部長陳時中則表示，事出突然，很多部裡同仁本要返鄉看媽媽，都回來加班，有些明確案件第一線把他排除，效果會更好。

紓困申請書 中央已退回給新北

新北市將9301件紓困申請案，送至衛生福利部審核，卻引發爭議甚至退回給地方，衛福部次長何啟功表示，不需要如此來回，市政府審查可能浪費更多時間。11日下午所有的紓困申請案已全部送回新北市府，並由社會局人員接回辦公室。

5月6日起可申請紓困補助。圖／衛福部提供

衛福部提供急難紓困金試算表。圖／擷自衛福部 楊雅棠

擷自衛福部

擷自衛福部

擷自衛福部