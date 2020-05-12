快訊

今年第一號颱風黃蜂生成 周末北轉影響台灣

與世衛簽備忘錄限制台灣參與 中國：這不是秘密

聽新聞
test
0:00 / 0:00

田主大農也能領紓困金 幾乎人人有獎

聯合報 / 記者彭宣雅鄭國樑徐白櫻羅紹平陳弘逸／連線報
農漁民紓困補助申請昨上路，彰化區漁會王功辦事處擠滿人潮，許多人在辦公室外填寫表格，希望能盡快領到紓困金。記者簡慧珍／攝影
農漁民紓困補助申請昨上路，彰化區漁會王功辦事處擠滿人潮，許多人在辦公室外填寫表格，希望能盡快領到紓困金。記者簡慧珍／攝影

行政院擴大紓困案，農漁民一萬元紓困金昨天開始申請，有農保資格者直接入帳，無農保但有實耕證明者和漁民須臨櫃申請，出現農會空蕩、漁會擠滿人「兩樣情」景況。另外，政府雖訂有綜合所得稅五十萬以下排富標準，但因農漁民免稅，無法勾稽實際收入，以致田主、契作大農也能領，幾乎「人人有獎」，引發爭議。

農委會主委陳吉仲說，農漁民共約一四○萬人可申請一萬元紓困金，農民約一二○萬，有九十九萬有農保者，今起三日內帳戶就會陸續收到一萬元，其餘沒農保但有實耕證明者及約廿二萬名甲類漁會會員須親赴農漁會申請。

至於排富爭議，陳吉仲說，已跟財政部稅籍資料「碰撞」過，有兩萬多位農民被排掉。不過，因農漁民免稅，農漁以外收入才會被算在綜所稅中，實際農漁收入根本無法勾稽認定。

不過，中部某果農名下有三分地溫室出租，租金收入未列所得，因農業外兼職所得一年未超過五十萬，有農保就能領到一萬元，向他承租溫室的農民則須以土地資料申請紓困金。南部某果菜青農名下有一點二分地，另有轉作五公頃，他投保國保，有實際耕作認定，也可領一萬元，朋友羨慕「年收入還比公務員高」。

逢甲大學國際經營與貿易學系教授楊明憲說，農民實際所得確實無從得知，官方僅能掌握農保資料、肥料銷售，連種什麼也不清楚，過去才會頻傳產銷失衡。

昨天還傳出明明是農委會輔導的百大青農，卻因沒農保還得向農改場證明有實際耕作才可請領一萬元。農委會輔導處長陳俊言說，青農不用申請實耕證明，有帳戶者會直接撥款，估計登記有案的各類青農約一萬名，都可領取，如果青農投保勞保，可向勞動部申請紓困。

新冠肺炎 COVID-19 疫情紓困

延伸閱讀

農漁民紓困99萬人直接入帳 未來3天分3批匯款

萬名青農也納入系統 無須再申請實耕證明

視察農民申請紓困 陳吉仲：10分鐘可完成

台灣高品質花卉 農委會：明天首航包艙班機銷日本

相關新聞

行政院：「振興券」措施規劃 已至收尾階段

新冠肺炎國內疫情減緩，今（12）日已累計達30日未新增本土確診案例，對於原稱「酷碰券」的「振興券」是否也將同步上路？行政...

勞工紓困貸款已爆量 勞長：至少再加碼30萬名額

勞動部10萬元「勞工紓困貸款」4月30日起跑開辦，根據統計，截至今天(5/12)，申請件數達54萬7381人，已突破原本...

辦個人貸款紓困後限制使用信用卡 擬放寬可代扣水電費

金管會銀行局今早找多家銀行開會，討論個人貸款紓困措施。銀行局會後表示，民眾指出向銀行申請紓困後就不能再用信用卡，會議上部...

政府秘密工作人員申請紓困？基層公所：寫切結書

中央放寬申請紓困金的條件，彰化縣一名陳姓男子今天以自營作業者身分申請補助，填寫職業是「政府秘密工作人員」，公務員看得一頭...

影／勞工紓困貸款申請滿五十萬人 龔明鑫：會加碼

十萬元的勞工紓困貸款，行政院原本規劃名額有五十萬人，因申請人數踴躍，政務委員龔明鑫今天明確表示會再加碼，目前勞動部已著手...

影／重申紓困從速 鄭文燦：寧可錯發一個、也不要漏發一堆

新冠肺炎疫情趨緩，中央開放紓困、擴大紓困金申請，桃園市長鄭文燦說，全市收件近1萬4000件，才核實發出200多件，他要求...

龔明鑫：紓困寧願錯發也不要掛萬漏一

行政院政務委員龔明鑫今指出，各項紓困補助都是救急，不可能為了少數取巧的人，擋掉大部分需要被紓困的人，寧願在很短時間內顧住...

勞工10萬元紓困貸款50萬滿額 行政院：確定加碼

行政院政務委員龔明鑫今表示，10萬元的勞工紓困貸款預計今日就有可能達標50萬的申請名額，在與勞動部討論之後，確定會加碼，...

「收入因疫情影響減少」監獄受刑人寫信申請紓困

政府發放萬元紓困金，一名在屏東監獄服刑的男子寫信向高雄市戶籍所在地的區公所要求申請補助。受刑人說，他在監獄內有工作，因疫...

新北9千紓困案 衛福部：已鍵入6千件

新北市長侯友宜上周五將近萬份紓困申請送到中央，引發衛福部抱怨新北市將資料往中央送的「甩鍋大戰」，紓困申請案一日雙變，從不...

《紓困漏網系列7》ACG產業加保不易 紓困步步碰壁

在日前的ACG產業座談會上，動漫遊戲業者關心紓困，但礙於產業新創特性，跨領域情況多、歸類不易，無法符合勞動部的紓困標準，以致產業經營走下坡。回顧ACG在2018年產值達769.4億元，政府應重視ACG產業的潛力，為他們緊急紓困。

補貼30日內才撥款 視障按摩師喊「生活快過不下去」

疫情讓民眾不敢出門，連帶降低按摩意願，考量視障按摩師頓失收入，勞動部加碼補貼無雇主及自營視障按摩師，但相比無保紓困「3天...

熱門新聞

「再睡五分鐘」手搖飲遭看衰！除了滴妹外 背後投資人曝光

勞工10萬元紓困貸款50萬滿額 行政院：確定加碼

辛苦的勞工和農漁民有領到錢？ 萬元紓困之亂始末一次看

超佛心！這家公司發給員工每人3,000元消費金

京城銀發給員工每人3000元 鼓勵消費不找零

國巨看5G 被動元件需求前所未見

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。