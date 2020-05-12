「中央審核」風波 新北收回9000紓困案自審

萬元紓困之亂延燒多日，新北市長侯友宜昨和衛福部長陳時中通電話後，收回送給中央審核的九千多件申請案自審；侯友宜以「咱同一條心照顧艱苦人」為題寫信給區公所人員，強調送件給中央絕不是意氣之爭，除奉中央指示，也讓衛福部了解地方實際困難。

韓國瑜：先規畫就不會這麼亂

高雄市長韓國瑜說，從本月六日開放申請至今，民眾情緒非常不安、不愉快，政府希望幫助困難的民眾卻造成情緒反彈值得檢討，如果中央能先規畫說明就不會這麼凌亂，也不至於讓民眾有被刁難或大小眼的感覺。他認為中央有大數據，可直接排富，這樣基層的工作壓力也能減輕。

陳時中說，紓困上路很倉促，很多基層反映沒收到公文，其實有些單位收到公文的確是半夜。他說，政府有一定行政流程，雖審查有模糊空間，但仍希望盡快幫助弱勢者，「新北市願意擔責任，我們很感謝。」這幾天審查發現部分文件有問題，地方難以判定，因此將建置平台，一旦地方認定疑慮就上傳至平台由中央解釋，讓地方更易遵循、審核。

衛福部：重複領紓困金將追回

衛福部政務次長何啟功在立院表示，目前受理申請急難紓困件數超過六點二萬件，七三八人領到錢，發放一千零一十六萬元。六月底將與各部會勾稽資料，若有人重複領取紓困金將追回。至於如何追回？陳時中表示「要再研究一下」，錢是從地方發出去，民眾重複領取，還要再研究相關流程，由地方去追。

紓困審查爭議延燒多日，到昨天仍是一團亂。彰化縣第一線公所人員不滿情緒累積到高點，大罵中央只會出一張嘴，原本說中央審核、地方免責，但所有事都是公所在做，根本就是「要地方審核又要地方負責」。新北市府對於送件給中央審核被罵「不好示範」也喊冤說，是依「中央審核、基層免責」指示辦理。

國民黨昨舉行記者會表示，紓困方案有申請門檻過苛、程序複雜、工作證明難取得、中央與地方各行其是、千人重複請領等五大亂象，導致受益人數過低、申請補助程序混亂、對納保低收勞工不公等三問題，讓民眾看得到、吃不到。

萬元紓困 農會空蕩漁會擠爆

另外，農漁民一萬元紓困金申請昨天起跑，農委會直接撥戶給有農保資格者，沒農保但有實耕證明者和漁民須臨櫃申請，以致出現農會空蕩、漁會擠滿人的景況，甚至因農漁民免稅，無法勾稽排富，出現田主及契作大農也能領的亂象。