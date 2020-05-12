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農委會：漁民資料庫不全 需臨櫃辦

聯合報 / 記者彭宣雅／台北報導
擁有甲類會員資格的漁民，帶著身分證、印章、存摺影本，前往所屬漁會申請紓困金。記者陳弘逸／攝影
擁有甲類會員資格的漁民，帶著身分證、印章、存摺影本，前往所屬漁會申請紓困金。記者陳弘逸／攝影

根據農委會提出的一萬元紓困金請領條件，漁業甲類會員有實耕證明者須臨櫃申請，但相較有九十九萬名有農保者農民可直接撥款入帳，漁民顯得申請麻煩。且漁民請領資格也樣態多，領有老漁津貼且仍有農保身分者，一萬元紓困金可直接入戶頭；領有老漁津貼但無農保身分，不確定有漁會甲類會員者，也要臨櫃申請。

農委會漁業署副署長王正芳說，農保資料庫比較完整，漁民的資料庫相對不完整，因此需要臨櫃申請，但已針對有農保且領有老漁津貼的漁民先處理；另領有老漁津貼沒農保的漁民，漁業署會把資料交由漁會確認是否有甲類會員資格。

王正芳說，由於領有老漁津貼者，有的可領一萬元紓困金，有的可領勞動部無固定雇主但有勞保的三萬元紓困金，會由漁業署勾稽。

漁會曾建議，是否由漁會提供甲類會員名冊及匯款帳戶，由政府直接將補貼款匯入漁民帳戶，以簡化作業流程，但是漁業署認為不可行，主要原因是符合資格的廿二萬人，有十一萬未在漁會加保，漁會可能沒有帳戶；另卅九家漁會中，有十一家沒信用部，也沒有辦法直接撥款；如果採雙軌制 ，將會造成漁民混淆，不明白自己要不要申請，反而增加困擾。

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