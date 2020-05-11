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行政院推線上「1988紓困專區」 製造業簡化紓困

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
政務委員龔明鑫11日表示，各部會都開始跟指揮中心討論振興的政策、措施，拍板定案後會儘快跟外界公布。（Photo by 行政院）
政務委員龔明鑫11日表示，各部會都開始跟指揮中心討論振興的政策、措施，拍板定案後會儘快跟外界公布。（Photo by 行政院）

政務委員龔明鑫11日在記者會上表示將推出1988APP，民眾可線上查詢如何紓困與申請紓困。另外，製造業5月1日起已簡化紓困程序，企業只需繳交7項文件即可。現場媒體紛紛問龔明鑫，酷碰券什麼時候要出？龔明鑫表示，會儘快跟外界公布。

逐漸邁入振興階段

針對外界關注的酷碰券，龔明鑫表示，各部會已經在跟指揮中心討論如何逐步開放，不過各部會都有自己的想法，如果討論出來都會隨時公布，但酷碰券尚未定案，他們會儘速拍板。雖然酷碰券尚未有明確發放形式，但他又語帶玄機的表示，「已經到尾聲了」，並向外界保證酷碰券一定會執行。

龔明鑫也宣佈，行政院官網上推出「1988紓困專區」，並以個人、企業做為分別，讓民眾方便搜尋，而且手機也可以下載APP，一樣是到行政院官網下載，紓困也可以透過線上APP申請。

放寬紓困程序

經濟部長曾文生表示，他們從5月1日開始已簡化製造業的紓困程序，企業只需繳交7項文件，其中除了申請表與營收衰退證明以外，其他都是企業都會有的基本資料，如薪資清單、員工清單與存摺影本，經濟部目前已超過100位專員處理紓困案件，企業資料備齊後，只需要2-3天就可以獲得薪資補助。

針對外界關注紓困可能重複申領的狀況，龔明鑫說都有掌握狀況，會請他們將重複款項繳回就好。至於新北市與中央紓困似乎不同調的情形，龔明鑫則緩頰表示，最終的目的就是讓最需要的人拿到紓困，因此不分中央地方將齊心合作、共同紓困。

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