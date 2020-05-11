漁民資料庫不齊全 漁業署：22萬漁民需臨櫃辦

農委會之前宣布99萬有農保者，1萬元紓困金會在5月15日撥入帳戶，但漁民就不一定這麼方便了。漁業署要求22萬名漁業甲類會員臨櫃申請。

根據農委會提出的請領條件，只要有農保、漁業甲類會員，有實耕證明者，即日起到6月30日都可申請1萬元紓困金。但除了99萬名農保者的紓困金會直接撥入帳戶，其餘取得實耕證明的農民、漁會甲類會員仍需要到臨櫃辦理申請。

農委會推估，符合這次1萬元農漁紓困者的漁民有22萬，可請領資格也分多樣態。僅有領有老漁津貼且仍有農保身分者，可比照農保資格直接入戶頭；領有老漁津貼但無農保身分，也不確定有沒有漁會甲類會員者，就要臨櫃申請。

漁業署說，因為符合資格的22萬人，其中11萬未在漁會加保，所以漁會可能沒有帳戶；另外39家漁會中，有11家沒有信用部，沒辦法直接撥款。如果採雙軌制，將造成漁民混淆，不知道自己要不要申請，反而增加漁會的困擾。

農委會漁業署副署長王正芳表示，相較於農保，漁民資料庫相對比較不完整，因此需要臨櫃申請，但已經針對有農保且領有老漁津貼的漁民先處理。