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急難救助有限制 符合資格再出手

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
急難救助本就有嚴格的認定標準，與行政院宣布的從寬有所衝突，民眾申請時需要釐清。（photo by Flickr）
急難救助本就有嚴格的認定標準，與行政院宣布的從寬有所衝突，民眾申請時需要釐清。（photo by Flickr）

1萬元之亂，你搞懂急難救助紓困金了嗎？近日由於行政院加碼紓困「急難救助金」，導致各公所被潮水般湧入的申請擠爆，雖然民眾可以只拿身分證並簽切結書，但其實仍有「原來要有工作且沒加其他社會保險」等資格限制。急難救助本就有嚴格的認定標準，與行政院宣布的從寬有所衝突，民眾申請時需要釐清。

急難紓困4條件

依照衛福部所公布的《急難紓困金請領重點》，須符合4條件包括：1.原有工作，因疫情請假、無法工作或收入減少；2.沒有軍、公、教、勞、農保等社會保險；3.沒有領有其他政府紓困相關補助、補貼或津貼；4.家戶存款、收入總額，平均每人每月「少於當地每人每月最低生活費1.5倍」或「介於1.5倍~2倍」。

領多少？「每家戶（共同生活戶）1~3萬元，一次性發放。」去哪申請？「1.鄉、鎮、市、區公所；2.可撥打1957福利諮詢專線。」要帶的文件？「1.身分證、收入及存款證明；2.無收入存款證明，可簽切結書，授權政府幫你查詢，時間會多2~3天。」多快發錢？「1.以3天審查、5天入帳為原則；2.經公所判定是急迫個案，24小時內發給。」

急難紓困常見卡關

「已領相關部會的紓困，不能重複發給。」急難紓困常見的須知包括：1.5~2倍必須要有急難事由，計算方式是「家戶存款」加「收入」總數，除以「家戶人數」，存款每人有15萬元額度可免納入計算。如果平時即沒在工作，就不是專案要協助的對象。

但如果原本有工作因3個月內受疫情影響而沒有工作，也須符合規定。

列冊低收入戶，本身又有憂鬱症及躁鬱症，還有小孩要扶養，為什麼不能領這次的救助金？因為需符合「原來有在工作」因疫情請假或無法從事工作（含雖有工作但每月工作收入減少），致家庭生計受影響 。如果平時即沒在工作（或無法工作），又是低收入戶，政府平時就有相關照顧措施（如健保費補助、生活補助等）。

未領有台灣身分證的外籍配偶是否可申請急難救助？答案是不可以！社會救助法是國內法，急難救助申請對象須領有中華民國國民身分證，若為外籍人士無法受理。不過，因本方案是以家戶為單位申請，如果真的有困難，可由本國籍的配偶或家人提出申請，但仍須符合因為疫情而收入減少，未加入社會保險等條件。

急難事由限最近3個月內發生者，同一事由以申請1次為限。但經救助後，真的生活仍然陷於困境，經訪視評估，的確有再救助的需要，最多得再救助1次。

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新冠肺炎 COVID-19 疫情紓困

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