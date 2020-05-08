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海外信保基金COVID-19 專案保證「2.0」 歡迎海外僑臺商運用

聯合新聞網 / 台北訊

COVID-19（武漢肺炎）疫情對全球經濟造成影響，僑務委員會於4月10日輔導財團法人海外信用保證基金開辦「COVID-19（武漢肺炎）專案」，以協助受疫情影響發生營運困難的僑臺商事業渡過經營困境。

為提升該專案協助效益，海外信用保證基金近日推出COVID-19專案「2.0版」，展現政府協助僑臺商紓困決心。新協助方案除將全球各地最高融資金額自150萬美元提高至200萬美元，並放寬COVID-19專案保證對象認定標準，提供營收減少達15%（原方案須減少達20%）之僑臺商事業申請舊貸展延或小額新貸，由海外信保基金提供保證手續費減半優惠。

承辦銀行在哪裡？

海外信保基金在國內外共有66家簽約合作金融機構，全球共計193處據點，若僑臺商因疫情導致資金周轉困難，可就近向當地合作銀行提出申請；如當地無合作銀行，亦可向國內各合作銀行之國際金融業務分行（OBU）及外匯指定銀行（DBU）提出申請，申請期限為4月10日專案生效日起6個月內。

協助方案有哪些？

＊舊貸展延：既有保證戶之舊貸，得申請本金還款展延(本金寬限期最長一年，展延首年手續費減半)。

＊小額貸款：每案最高10萬美元，保證成數八．五成（保證期間手續費減半）。

＊大額貸款：除申請本專案提供的前兩項方案，符合海外信保基金一般保證的對象，也可以向合作銀行申請送該基金融資保證：最高授信額度可達200萬美元。

有意申請的僑臺商請洽海外信用保證基金886-2-23752961 分機18劉經理或分機17藍科長。

參考網站：

海外信用保證基金：http://www.ocgfund.org.tw/

武漢肺炎專案要點：http://www.ocgfund.org.tw/download/1

合作金融機構：http://www.ocgfund.org.tw/about_list/0/4

僑委會

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