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陳時中談紓困之苦 發錢是好事但狀況多

中央社 / 台北8日電
外界關心紓困發新台幣1萬元引民怨，指揮中心指揮官陳時中說，外界說紓困之亂，應改為紓困之苦，領的人苦、承辦人員也苦，「我們也很苦」，發錢給大家是好事，但狀況多。圖／指揮中心提供
外界關心紓困發新台幣1萬元引民怨，指揮中心指揮官陳時中說，外界說紓困之亂，應改為紓困之苦，領的人苦、承辦人員也苦，「我們也很苦」，發錢給大家是好事，但狀況多。圖／指揮中心提供

外界關心紓困發新台幣1萬元引民怨，指揮中心指揮官陳時中今天說，外界說紓困之亂，應改為紓困之苦，領的人苦、承辦人員也苦，「我們也很苦」，發錢給大家是好事，但狀況多。

因應疫情，政府擴大急難紓困，各地區公所湧現人潮，但不少人因資格不符、資料不全而大罵承辦人員。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在記者會表示，擴大紓困後很多人湧入區公所，承辦人壓力也很大，加上每個政府標準寬嚴不一，雙方可能有爭執與爭議。

陳時中說，他上午看到新聞，很多人來申請紓困，男的就是舉牌、女的就是賣玉蘭花；他的想法是，要幫忙的人本來就處在社會相對邊緣，他們可能看到新聞說賣玉蘭花、口香糖可領錢，就沿用這樣去申請，「不見得是要騙。」

陳時中說，相信地方都會很盡責，且社福審查相對嚴格，今天下午也會做比較簡單的公式，讓地方政府區公所審查的時候方便一點。「寧願錯發一些人，也不要漏掉一個人。」 需要領的人絕對不會領不到，申請時間也會到6月底，也請民眾不要心急，給一點時間把事情做好。

外界評論當前紓困現象為「紓困之亂」，陳時中也說，應該改名詞，改為「紓困之苦」，因為要領的人很苦，要排隊、等很久，還要填單準備資料；承辦人員也很苦，處理的事情與以往相對不同。

陳時中說，「我們也很苦」，衛福部次長被人家一直罵，次長也很苦，想把事情做好。發錢給大家是好事，但狀況很多，說紓困之苦比較切合心情。

新冠肺炎 COVID-19 疫情紓困

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