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美意曲解？紓困貸款10萬3年利息才1400元 網友：借來轉投資

聯合新聞網 / 綜合報導
因新冠肺炎疫情影響，政府祭出勞工紓困政策。聯合報系資料照／記者季相儒攝影
因新冠肺炎疫情影響，政府祭出勞工紓困政策。聯合報系資料照／記者季相儒攝影

為因應新冠肺炎造成的經濟衝擊，政府祭出多項紓困貸款政策，其中，勞工紓困代款10萬，首年利息由勞動部補貼，還免任何手續費，吸引大批民眾搶貸。一名網友上月30日到銀行申貸，一周後順利入帳，令他感動萬分發文分享。有人反酸貸款「又不是不用還」；因為利息真的很低，也有人建議可借款轉投資，直言「三年總利息才1400，我真的想不到有什麼不辦的理由」。

一名網友在《爆廢公社公開版》發文表示，受到新冠肺炎疫情衝擊，不得已只好申請政府提供的紓困貸款，4月30日申貸，順利在一周後收到撥款，寫下「分享喜悅給大家…這不是炫耀，是真的有！」表達心中的感動與感激。

貼文引來網友回應「又不是不用還」、「只是借了你未來的錢而已」，也有人認為在這波疫情衝擊下「10萬塊是真的可以救急」，貸款前半年免息「如果真的沒用到，半年後再一次還回去就好」。勞工紓困貸款1.845的利率真的很低，腦筋動的快的網友認為可以借來轉投資，「三年總利息才1400，我真的想不到有什麼不辦的理由」、「其實會理財的，這筆10萬的條件很好用」。

勞工紓困貸款方案由34家金融機構承貸，釋出50萬個申貸名額，年滿20歲、本國籍勞工可向承貸金融機構申請，每人最高10萬元，貸款期限3年，利率1.845％，第一年利息由勞動部補貼，免任何手續費。貸款前6個月為寬限期，勞工不用繳本金，第7個月到第12個月攤還本金，月繳約3260元；第13個月起按月攤還本金和利息，月繳約3413元。因每家承作銀行利率不同，並非如網友分享的「三年總利息才1400」，申貸時需詢問清楚。

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