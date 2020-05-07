1萬元紓困申請次日 職業別複雜難查核

無保工作者加碼紓困1萬元受理申請第2天，各縣市速率較昨日好，但有民眾以為沒工作也能申請，到現場才被勸退，也有自稱網拍業者、直播主甚至比丘尼申請，讓承辦人員不知如何處理。

新竹市承辦人員表示，不少離家的年輕人靠打零工或做網拍維生，受到疫情影響前來申請紓困，但受限父母的存款數難以通過審核；新北市三重區公所承辦人員表示，有不少人沒有工作卻也想申請補助，花了很多時間將他們勸退。

苗栗縣承辦人員遇上自稱直播主、做網拍的民眾，甚至比丘尼前來申請，也有人因帳戶遭警示，要求發現金，承辦人員表示，民眾陳述內容是否屬實難以查核，讓他們不知道該怎麼處理，怕衍生法律問題；另有多人同住、各有工作的傳統大家庭，是否視為同一家戶僅能有1人申領，也讓承辦人員為難。

南投縣長林明溱說，作業應簡化，紓困從寬認定，補助要快，民眾才能得到實質幫助，例如當初九二一地震後，受災戶經里長證明就可領救助金的政策就很好。

花蓮市公所今天早上因未收到公文停辦2小時，中午恢復申辦後，因申辦窗口分流在各里辦公處，加上簡化流程後，整體算流暢。

宜蘭市黃姓男子平時工作都領現金，因過去沒有詳細薪資證明，他不只連勞工的新台幣10萬元紓困貸款都無法借到，連要申請無保工作者加碼紓困1萬元都無法申請，政策「看得到吃不到」。

彰化縣員林市公所有白牌車司機，因車行沒有登記也無勞保，疫情造成收入減少，卻無法申請1萬元的紓困款。雲林縣大埤鄉南和村長翁素蘭表示，有村民受疫情影響失業、在6日找到工作，但不知是否符合紓困資格。

嘉義縣一名70餘歲婦人，自認有資格申請1萬元補助，到公所排隊時被兒子帶回家，老婦兒子說，媽媽聽鄰居說沒工作就能領，但他與老婆都在工作，怎樣算都不符合，他媽媽就硬要到公所申辦，還好即時將她帶回家。

台南市各區公所不少人排隊申請，偶爾會發生口角，台南市長黃偉哲表示，已請各區承辦人員心平氣和受理。高雄市政府指示區公所增加民眾申請受理能量，並採取分流措施，減少民眾排隊等候時間及分散人潮。

台東各鄉鎮公所唯獨蘭嶼鄉未開放申請，有人連兩天碰壁，蘭嶼鄉長夏曼‧迦拉牧說，政府的急難紓困申辦程序很混亂，預計6月再開放申請，也會視情況提前受理申請；台東縣政府社會處長陳淑蘭則表示，會和鄉公所溝通。

台中市長盧秀燕指出，至今仍有許多居住在偏鄉、資訊沒有傳達到的弱勢民眾不知道該如何申請紓困金，已特別請社會局主動通知符合資格的民眾申請。

桃園市長鄭文燦表示，希望在紓困上能做到即時、有效、有感，也希望符合紓困的條件，應從簡、從速、從寬來認定。