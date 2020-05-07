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蘇願扛紓困責任 不考慮普發現金

台灣醒報 / 記者林祐任╱台北報導

「針對紓困造成的亂象，我願意扛下一切責任，基層公務人員免責！」行政院長蘇貞昌7日上午和下午兩度道歉，也一改6日行政院的曖昧不明態度（僅說中央和地方共同承擔），願意扛下一切責任。有記者提問是否考慮普發現金，蘇貞昌表示，政府每一塊錢都來自納稅人，應該要嚴謹使用。

中央審核基層免責

行政院長蘇貞昌表示，針對紓困造成的亂象，他願意扛下責任，「中央審核、基層免責」，除了要向所有第一線承辦同仁表達感謝，也再度向國人致歉，衛福部長陳時中也表達歉意。蘇貞昌強調，6月30日前申請即可，呼籲民眾不用急著辦理，若是民眾準備的資料齊全，3到5個工作天便可入帳，若交給政府查核，最晚2周入帳。

「農漁民紓困手續也簡化！」蘇貞昌指出，有帳戶和農保的農民免申請可直接入帳，無帳戶、無農保但有實際耕作的農民，必須至農漁會櫃台申請，2周審核即可入帳。農委會主委陳吉仲也補充，在3月31日前加入漁會的漁民，只要2018年度個人綜合所得總額未達50萬元，11日起向漁會提出申請，通過者將在2周內入帳。

不考慮普發現金

有記者問到，最近有滿多普發現金的聲音，行政院是否有考慮？蘇貞昌回應，政府每一塊錢都來自納稅人，應該要嚴謹使用，不是無差別直升機撒錢。

本報記者指出，相較於疫情，民眾對於紓困的資訊向來比較不清楚，行政院是否考慮比照疾管署的官方Line帳號「疾管家」，成立一個專門針對紓困資訊的Line帳號？行政院發言人Kolas Yotaka回應，民眾可瀏覽行政院網站的「1988紓困振興專區」，也透露8日起將發布「紓困APP」，讓民眾更了解紓困資訊。

有記者問，稍早衛福部次長蘇麗瓊在立法院備詢時表現不佳，從院長的角度來看她適不適任？蘇貞昌緩頰，蘇次長向來很努力，這次也很辛苦，由於疫情爆發之後很多政策都是第一次嘗試，譬如口罩實名制，工作也是新增加的，希望社會大眾能夠給行政院時間和體諒。

有記者提到，7日新台灣國策智庫公布的民調蔡英文和蘇貞昌都獲得7成以上的滿意度，520之後是否總辭？蘇貞昌回應，民調是大家一起努力的成果，520他會依憲政慣例提出總辭，之後行政院長人選是誰為總統的職權。

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新冠肺炎 COVID-19 疫情紓困

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