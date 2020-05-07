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ACG產業紓困難 文化部：專線已上路

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導

ACG（動漫遊戲）產業跨領域者多，紓困認定有麻煩！為關懷ACG動漫遊戲產業，民眾黨立委邱臣遠、蔡壁如7日邀請業者與部會座談，業者針對ACG多跨領域，申請紓困認定麻煩，文化部表示，藝文紓困2.0不但會從寬認定，且有因應提升計畫輔導產業升級，服務專線0289788979已經上路。

藝文紓困認定從寬

「勞動部認定要在3月31日前加入工會，是否有調整空間？」北市動漫企劃人員職業工會理事王心怡問，申請勞動部補助是否不可同時申請其他紓困貸款？會展走秀如角色扮演會被統一歸類為表演藝術？文化部綜合規劃司視察陳泓全說，「可以，因為貸款是要還的。」紓困都可以先申請，文化部幫忙分類。

海獺工作室負責人劉郁君指出，因為ACG都是同好，有些工作可能是口頭取消，沒有證據可證明怎麼辦？人文及出版司簡任視察戴金蜜回應，LINE的對話截圖也能當佐證資料。王心怡問到，有些工會成立晚，或5人以下單位無法承保勞保，還可依事業方式申請嗎？陳泓全說可以，不須綁勞保，但要有員工名冊證明。

開拓動漫事業活動策展專案經理曾蓉珮表示，動漫祭停辦除了公司本身，對角色扮演者甚至程式設計師都影響很大，是否都能申請紓困？戴金蜜說，只要證明跟動漫祭有關的都可以。曾蓉珮說，評估可能到12月都停擺，國外的展演都沒辦法做，不能辦活動很擔心，該怎麼follow政策？戴金蜜說，還是要等到疫情趨緩。

文化部專線上路

戴金蜜說，2.0有因應提升計畫， 2成以上的人都有申請，可以來提升數位行銷及內容製作，「文化部專線正密集在訓練人員，連部長都下來訓練。」陳泓全說，「剛剛已經開始啟用了。」邱臣遠幫忙宣布，「0289788979。」希望文化部能建立輔導員機制，結合各部會力量，一起來幫陪伴大家成長的ACG產業活下去。

ACG業者針對產業內跨領域者眾，申請紓困認定麻煩，向文化部及勞動部提出疑問。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

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新冠肺炎 COVID-19 疫情紓困

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