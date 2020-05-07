紓困求加速加寬 政院：5天入帳

「6日已受理急難救助9,487件，希望做到3天受理、5天入帳。」行政院7日舉行會後記者會，發言人谷辣斯·尤達卡強調，紓困沒有假期，秉持加速加寬受理的精神，服務民眾。衛福部社工司長楊錦青表示，民眾附齊證明可縮短申請時間，6日已受理9,487件申請，將會跟各公所研商週末加班。

對基層感謝並道歉

「有錯道歉，有錯就改，解決問題。」谷辣斯·尤達卡表示，院長蘇貞昌對於基層同仁承擔龐大的紓困業務，要表達感謝。但也因為中央與地方聯繫不周，讓基層同仁承受民眾責難與不諒解，這些額外的壓力，他要表達誠摯道歉。

谷辣斯·尤達卡表示，院長說，政府出於紓困善意，甚至舉債推出特別預算，就是要跟民眾站在一起，如果因為思慮不周而造成民眾困擾，政府就應該檢討改進，務必要深入淺出，透過各式宣傳管道，讓民眾了解怎麼申請紓困，也務求基層單位全力協助民眾，愈快愈簡單辦理愈好。

急難救助加快加寬

「民眾申請時務必要帶身分證，但不是只有帶身分證。」楊錦青說，如果民眾不方便提供證明時，可以簽切結書，方便政府作相關調查，可節省民眾準備時間，當然政府查調也需要時間。6日單日受理9,487件，希望3天受理，5天入帳，當然不可能拿身分證來就有現金，還是要有審核的時間跟機制存在。

針對媒體提問6日曾有破萬件的說法，為何有落差？楊錦青說，因為之前有1.5倍的1,031件，所以合併累積起來是1萬1,344件。會後楊錦青提到9,487件中核定12件，有媒體認為比率過低，楊錦青說急難救助原本就有嚴格的判定標準，以前全年也只有1萬多件，被媒體質疑說跟求快求寬有根本性衝突。

「34.5萬是有勞動力而沒有加勞保的人。」楊錦青補充，本來就有在做1.5倍，現在擴大到2倍，沒有給地方政府太多準備時間，這是感到抱歉的地方。媒體質疑為何硬要拿急難救助來紓困，造成許多框架，楊錦青表示層級問題無法回答。她說，院長同意如果來不及，可5天審核、7天入帳，會再協調希望公所能週末加班。

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行政院發言人谷辣斯·尤達卡表示，院長蘇貞昌對第一線公所服務基層同仁表達謝意與歉意。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

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