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紓困亂象怪媒體 衛福部遭藍綠撻伐

台灣醒報 / 記者林祐任╱台北報導

對於衛福部急難救助申請引發的亂象，衛福部次長蘇麗瓊怪罪媒體報導不清楚，引發藍綠兩黨立委齊聲撻伐！民進黨立委蘇巧慧指出，衛福部有責任說清楚，不該將責任推給媒體。國民黨立委吳斯懷則建議，若政策還沒搞清楚，先不要每天開記者會，也可考慮國民黨的普發現金政策。

蘇：無法控制媒體

「衛福部命令沒有下去，資訊也沒有簡化！」蘇巧慧指出，當衛福部3月公布第一波急難救助時，中央只發了「一紙公文」給地方政府，第一線的承辦人員也沒有教戰守則；在第二波擴大紓困時，蘇貞昌4日上午宣布，衛福部卻至深夜才發公文給地方，且衛福部表示6日才開始申請，但公文卻沒寫。

蘇麗瓊坦言接受所有批評，因急難救助是衛福部例行性的事務，本以為大家都很熟悉。蘇巧慧提到公所申請的亂象，蘇麗瓊表示，衛福部全部都有說明，但「媒體處理新聞沒辦法控制」，蘇巧慧則指出「衛福部有責任告訴大家」，主席劉建國也直言，蘇麗瓊不要有「沒辦法控制媒體」的想法，政策一直改變，衛福部的說法也過於簡化。

吳：考慮普發現金

「從萬元之亂可看到，中央各部會橫向協調不夠，縱向指揮鏈更完全沒有溝通！」吳斯懷表示，政策雖好，但不應逼迫人民證明自己很窮困，「防弊重於興利」不是良好政策的立基點，只要對人民有利，髮夾彎又何妨？可考慮國民黨的普發現金政策。吳斯懷也提到蘇麗瓊不可以有怪媒體的心態，若政策還沒搞清楚，先不要每天開記者會。

吳斯懷接著問勞動部次長林明裕，衛福部的急難紓困有分「級距」（以當地基本生活費為標準），勞動部的紓困是否比照辦理？林明裕表示曾研擬過，但擔心會稀釋到原本申請的勞工，吳斯懷則表示：「全國勞工都在這裡聽到了，不知他們有什麼感想。」

洪：辨認真正需要者

民進黨立委洪申翰認為，急難救助最大問題是低估弱勢就業者的人數、紓困和急難救助的資訊混淆以及對弱勢就業者掌握太少，只知道可能有30幾萬，卻不知道住在哪裡。為了辨認誰才是真正需要紓困的，洪申翰建議可查「財稅資料」，並強調簽切結書的法律責任，衛福部也應主動稽查「一定比例」的案件。

洪申翰詢問該如何改進，蘇麗瓊回應「資訊傳播應更明確」，洪申翰坦言聽到這個回答滿失望的，不只是資訊的問題而已。洪申翰建議，中央政府可協助地方找到真正需要紓困的人，並考慮加派人力協助公所。

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