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網站試算「無保工作者」急難紓困補助 網嘆：早知道就當月光族

聯合新聞網 / 綜合報導
網友在PTT分享該試算網站，提供給無保工作者查詢是否符合補助資格。圖擷自紓困試算網站
網友在PTT分享該試算網站，提供給無保工作者查詢是否符合補助資格。圖擷自紓困試算網站

行政院公布的急難紓困方案昨（6）日上路，其中針對沒有投保勞保、農保等社會保險，且收入低於最低生活費2倍者，每戶加發一萬元急難紓困金，不過仍有不少民眾不知道如何試算，對此有網友則發文分享了一試算網站，符合無保工作者的民眾可自行上網試算，不過仍有不少網友試算後，感嘆自己領不到，並說到「早知道就當月光族」。

急難紓困方案為了排富，要求無保工作者家戶收入和存款加總，扣除每人存款15萬後，全家平均每人每月生活費不超過當地每人每月最低生活費2倍，雖然衛福部有釋出方案計算公式，但不少民眾仍不知如何試算。

對此有網友昨日發文，分享急難紓困補助試算網址，民眾只要進入該網站，將所在縣市、家戶人數（以戶口名簿為準）、109年4月30日戶內家戶總存款、109年1月至4月的家戶月平均收入這四個項目填好，便可得知自己是否符合資格。

不過許多網友對此感嘆，表示自己根本看得到領不到，「有存錢的該死」、「逃漏稅的反而領的到」、「那種領現的工作者，沒有辦法證明薪資所得，不知道該怎麼納入家戶月平均收入裡」、「有些窮的反而領不到，國外的那種每人都發還比較好」、「問題比較大的應該是收現金的臨時工」、「變相鼓勵月光族，呵呵」、「早知道就當月光族」。

不過有網友則認為沒有存款、薪資未達到繳稅標準的人，才是真的要補助的對象，「說有存款的就該死，有存款代表不需要紓困啊，懂紓困的意思嗎」、「沒有存款才困啊，有存款哪裡生活困難」、「所得達到要繳稅的程度是要紓困啥啦」、「紓困的對象就不是繳得起稅的人，配合繳稅是怎麼配合」。

新冠肺炎 COVID-19 疫情紓困

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