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紓困方案有漏洞假弱勢得利？ 律師揭2種人領補助有問題

聯合新聞網 / 綜合報導
許多民眾湧入區公所辦理紓困方案。圖為示意圖非當事者。記者江婉儀／攝影
許多民眾湧入區公所辦理紓困方案。圖為示意圖非當事者。記者江婉儀／攝影

行政院公布的急難紓困方案昨日（6日）上路，其中包含賣玉蘭花、舉廣告牌等無保工作者也可以到公所申請1萬元的紓困補助，不過昨日政策上路後，引起外界熱議，不少人對「如何提出工作證明」「無保工作者是否須清查財產」等問題提出質疑，對此律師林智群在臉書專頁發文，表示有2種人能獲得補助「這些人比我厲害多了」。

急難紓困方案上路後，不少無保工作者到公所辦理申請，但屢屢出現資格審核問題，拿不出工作證明、薪資匯款單等文書而卡關，不少公所承辦人也忙得人仰馬翻，而外界也提出質疑，表示無保工作者是否須清查繳稅、財產項目，以免有假弱勢得利。

而對於補助對象，林智群在臉書專頁發文說到「我們家平常買水果的攤販，一天可以做好幾萬，他們應該可以領，小頡以前的同學有低收入戶補助，前陣子才買新車（雙b），他們也應該可以領，這些人比我厲害多了」，不過他也表示自己不會因為100人裡面有幾個出問題，而說政策不對，他認為是兩回事。

而有網友則是在底下留言回覆，「其實蠻多領補助的，都是家財萬貫」、「沒辦法，這是政策的盲點，不能因為少數人去影響到多數人」、「這個政策是對的，有問題的是稅收政策」、「要阻擋假弱勢。就會連真弱勢一起擋掉」、「我們樓下賣麵的生意好到不行，一個月幾十萬，免報稅，所以沒繳稅不代表沒錢啊」、「真的，有人不用工作每年光股息領幾百萬的，也申請到3萬補助」。

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