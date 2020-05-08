視察擴大紓困作業 侯友宜：處理比昨天快一倍

中央社 / 新北7日電

新北市長侯友宜今天中午視察擴大紓困作業情形，侯友宜表示，處理民眾申請的速度比昨天快了一倍。

新北市長侯友宜今天中午前往三重區公所視察無保工作者紓困補助開放申請作業，聽取民眾心聲之外，也慰問現場辛苦的工作同仁。

侯友宜接受媒體聯訪時表示，今天處理民眾申請的速度比昨天快了一倍，審核速度也比較流暢，民眾抱怨的聲音雖然仍有，但比起昨天減少了很多。

三重區公所今天約動員50名同仁進行作業，人數比昨天多，現場也分成諮詢、填表、收件共3個區塊，

侯友宜表示，民眾今天只要帶身分證、寫切結書，流程相對快很多，昨天上午約有1300多人申請，審核資料比較沒問題約有365人，今天上午約有650人申請，審核資料較沒問題約有300人。

侯友宜也說，地方會把所有的資料上繳，希望中央能協助快速發放。

針對中華職棒確定8日起開放球迷進場，地點在新莊棒球場；侯友宜表示，今天會請新北市政府副秘書長劉和然前往視察、指導，防疫要做到位，新北市府會有很嚴謹的流程和中職一起來做準備。

新冠肺炎 COVID-19 疫情紓困

延伸閱讀

中職／全球首先開放進場 新北市戒備新莊棒球場

只要身分證怕重複紓困？ 侯友宜：沒有人艱苦時願違法

急難紓困申請者眾 侯友宜勉基層同理心收件

萬元擴大紓困 侯友宜重申：一張身分證我們就收

相關新聞

萬元之亂未歇…蘇揆道歉：地方免責 中央審核

行政院推無保工作者加碼紓困一萬元補助，在民眾怒聲中昨起簡化手續，但各地依舊狀況頻出，有人開著賓士車來申請被拒，也有婦人連跑三次沒成功，泣訴快活不下去了。行政院長蘇貞昌昨親自出面滅火，兩度向基層人員與民眾鞠躬道歉。

萬元紓困公文沒到？ 蘭嶼人罵：另個國家嗎

「蘭嶼是另個國家嗎？」行政院萬元紓困方案，因簡化流程及認定標準說明不清楚，在各地造成「萬元之亂」，唯獨台東蘭嶼鄉迄未受理開辦，公所表示，因申請期限到六月，決定下周一受理申請，引來鄉民痛罵。

新聞眼／萬元之亂後 酷碰券是下個地雷？

新冠肺炎防疫期間，蘇內閣陸續挺過口罩排隊之亂與清明連假群聚風險，這次卻栽在原是加分題的加碼紓困，讓民眾心裡留下負面印象；除了萬元紓困，政院近日開始宣傳「前進振興」，在推出前就多次轉彎的酷碰券，目前的折扣模式能否受民眾青睞，還是會因不夠實用變成下個民怨地雷，就看蘇揆能否記取此次教訓的最後決策。

酷碰券綁電子支付 鄭文燦表態不贊成

經濟部將在疫情穩定後推出酷碰券刺激消費，是否綁電子支付引發爭議，桃園市長鄭文燦昨首度對此事表態，他不贊成酷碰券綁電子支付。

艱困企業 紓困門檻放寬

經濟部昨公布製造業及技術服務業紓困辦理進度，部分產業反應「艱困企業」認定的門檻過高，經濟部工業局指出，目前已確定「放寬」方向，雖然仍然維持「營收衰退五成」的基準，但可以選擇以今年上半年任一個月，與二○一八、二○一九的任何一個月做比較基準，也就是說即使拿「淡季」跟「旺季」比較也行。

運量跌6成、每月短收1億 桃捷爭紓困挨批沒骨氣

桃園機場捷運因疫情影響，運量慘跌近6成，每月票箱收入短少1億元，桃園捷運公司近來爭取納入中央紓困。桃園市議員黃敬平昨天質詢說，桃捷為官股公司，應自負盈虧，不該沒骨氣當伸手牌。桃捷回應，主要票箱收入來源是機場出入境旅客，今天會北上向交通部說明。

申請失業給付 北市「隨到隨辦」

新冠肺炎衝擊產業，申請失業給付人數暴增，台北市就業服務站採「隨到隨辦」，比外縣市「預約制」申請速度快。台北市勞動局長陳信瑜呼籲，中央與外縣市政府應暫時從「預約制」改為「隨到隨辦」，盡速替失業者解決困境。

挺台灣旅遊安全…25遊覽車 空車環島疫起救經濟

來自全台各地的25輛遊覽車，本月5日起進行遊覽車空車「環島『疫』起救經濟」活動，從台南關廟出發，逆時鐘展開環島行，沿途拜訪各地飯店、餐廳等旅遊同業，彼此加油打氣，並住店消費，證明台灣防疫成功，國內旅遊很安全。

帶身分證、簽切結廣告打太大 民怨「還要填申請表？」

無保工作者擴大紓困1萬元昨起受理申請，由於流程繁瑣，攜帶證明文件多，各地民怨不斷，衛福部次長蘇麗瓊與行政院長蘇貞昌都致歉...

ACG產業紓困難 文化部：專線已上路

ACG（動漫遊戲）產業跨領域者多，紓困認定有麻煩！為關懷ACG動漫遊戲產業，民眾黨立委邱臣遠、蔡壁如7日邀請業者與部會座談，業者針對ACG多跨領域，申請紓困認定麻煩，文化部表示，藝文紓困2.0不但會從

蘇願扛紓困責任 不考慮普發現金

「針對紓困造成的亂象，我願意扛下一切責任，基層公務人員免責！」行政院長蘇貞昌7日上午和下午兩度道歉，也一改6日行政院的曖昧不明態度（僅說中央和地方共同承擔），願意扛下一切責任。有記者提問是否考慮普發現

【總編開箱】蘇貞昌的廉價道歉 民怨會埋單嗎

為了一萬元紓困之亂，行政院長蘇貞昌道歉了，但這個道歉值得嗎？因為不僅廉價，而且民怨已成。

熱門新聞

萬元紓困亂三天 蘇貞昌今滅火道歉

想要政院1萬元紓困 民眾：我寧願不要1500元補助

桃園41年德昌皮革驚傳關廠 6月底前大量解僱150人

萬元擴大紓困 侯友宜重申：一張身分證我們就收

防疫居家辦公 台銀洛杉磯分行被詐騙45萬美元

影／中年男申請擴大紓困補助未過 竟拿起原子筆企圖刺頸

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。