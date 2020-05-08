視察擴大紓困作業 侯友宜：處理比昨天快一倍

新北市長侯友宜今天中午視察擴大紓困作業情形，侯友宜表示，處理民眾申請的速度比昨天快了一倍。

新北市長侯友宜今天中午前往三重區公所視察無保工作者紓困補助開放申請作業，聽取民眾心聲之外，也慰問現場辛苦的工作同仁。

侯友宜接受媒體聯訪時表示，今天處理民眾申請的速度比昨天快了一倍，審核速度也比較流暢，民眾抱怨的聲音雖然仍有，但比起昨天減少了很多。

三重區公所今天約動員50名同仁進行作業，人數比昨天多，現場也分成諮詢、填表、收件共3個區塊，

侯友宜表示，民眾今天只要帶身分證、寫切結書，流程相對快很多，昨天上午約有1300多人申請，審核資料比較沒問題約有365人，今天上午約有650人申請，審核資料較沒問題約有300人。

侯友宜也說，地方會把所有的資料上繳，希望中央能協助快速發放。

針對中華職棒確定8日起開放球迷進場，地點在新莊棒球場；侯友宜表示，今天會請新北市政府副秘書長劉和然前往視察、指導，防疫要做到位，新北市府會有很嚴謹的流程和中職一起來做準備。