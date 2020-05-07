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影／終於收到公文了! 花蓮市公所恢復紓困申辦
行政院昨召開記者會宣布急難紓困大簡化流程，花蓮市公所原本因沒收到公文，今早暫停受理，但在上午10時收到公文，內部討論確認申請流程後，決定恢復辦理，即起至市公所或全市17個里辦公室都可以申請。
市長魏嘉賢表示，原本是因為簡化後的申辦流程不明，不希望讓民眾舟車勞頓、奔波，上午10時許收到衛福部公文，確認過簡化流程後，會把所有窗口開出來，讓民眾更快速申請，這段時間造成民眾不便，非公所樂見，也盼鄉親多擔待，只有把所有程序了解清楚，符合中央撥款條件，才能夠達到民眾實際得到紓困金的美意。
市公所表示，即起可到市公所，或就近到市內17個里辦公處申請，以家戶為單位，只要帶身分證，填妥申請表，並簽切結書，就可以申請。
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