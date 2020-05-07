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台中紓困從寛從速從簡 盧秀燕：6月才截止不用急

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕。記者陳秋雲/攝影
台中市長盧秀燕。記者陳秋雲/攝影

台中市長盧秀燕表示，中央剛推的擴大紓困方案，全國一萬多件，台中市昨就受理1257件。今天各地仍大排場，甚至有人早上6點就去排隊，盧秀燕表示，紓困方案到6月截止，不要著急。台中市會從寬丶從速丶從簡辦理，且主動把符合資格但沒申請的弱勢人口找出來，協助辦理。

盧秀燕指出，今天各區公所傳回的消息，仍是申請人潮湧入。她表示，甚至有人早上6點就去排隊，她呼籲民眾不要著急，申請直到6月底才截止，市府會從寬丶從速丶從簡認定。

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