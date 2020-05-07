聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中紓困從寛從速從簡 盧秀燕：6月才截止不用急
台中市長盧秀燕表示，中央剛推的擴大紓困方案，全國一萬多件，台中市昨就受理1257件。今天各地仍大排場，甚至有人早上6點就去排隊，盧秀燕表示，紓困方案到6月截止，不要著急。台中市會從寬丶從速丶從簡辦理，且主動把符合資格但沒申請的弱勢人口找出來，協助辦理。
盧秀燕指出，今天各區公所傳回的消息，仍是申請人潮湧入。她表示，甚至有人早上6點就去排隊，她呼籲民眾不要著急，申請直到6月底才截止，市府會從寬丶從速丶從簡認定。
把Money省下來！2020聰明報稅全攻略
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言