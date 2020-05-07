1萬元紓困第二天 北市區公所人潮消化順暢

行政院擴大紓困方案，無保工作者加碼紓困1萬元受理申請第二天，北市民政局指出，各區所雖有人潮，但減少許多。有民眾表示經一天實戰，服務人員助分流與講解等人潮消化順暢。

因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情衝擊，行政院日前宣布擴大紓困方案，針對舉廣告牌、賣玉蘭花、流動攤販、個人接案的無保工作者，將放寬急難救助標準並排富，凡是收入介於基本生活費1.5倍到2倍者，將發放新台幣1萬元補助。

中山區公所社會課長華戎戡指出，今天區所上班前就有大約有7、8名民眾來排隊，因區所將人潮分流為諮詢、送件、初審三個區塊，受理速度比昨天順暢很多。

攤販王先生表示，疫情讓大家少出門，生意大受影響，這幾天乾脆就不擺攤，除了休息一下，也剛好趁此時來詢問補助，認為1萬元雖不多但不無小補，且家裡人口單純，一下就申請完成。

有民眾表示，看了昨天的新聞原以為現場會很混亂，「還在想要不要來，有點怕」，沒想到情況很順暢，服務人員講解也很仔細，安心許多。

華戎戡指出，中山區公所大樓剛好有戶政事務所跟稅捐處，很多民眾詢問完後就直接上樓去調資料，加上昨天實戰過一天跟人潮分流措施，從8時30分至現在受理約130件，已準備送79件。