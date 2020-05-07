談全台萬元紓困之亂 張雅琴爆幼稚園銅板交學費太難堪

政府因應防疫在昨(6)日首日開放申請急難紓困金，未料上演「萬元紓困之亂」，面對全台各地發生的申請衝突與人潮，資深主播張雅琴昨晚在《年代晚報》自爆，自己非常懂那種「沒錢的感覺」，順口說出幼年時期以銅板交學費的童年往事，讓她感覺相當難堪。

張雅琴強調，政府的錢一定不能亂發，但看到出現在公所前排隊領紓困金的民眾，多數都不是在社會的金字塔(上端)，而是社會底層的民眾，他們之中有人為領紓困金領到哭，因為所需證明文件缺東缺西又再重排，讓她在節目裡大嘆：「就是去排隊了，還這樣去羞辱他，真的覺得可以？」

張雅琴坦言自己知道那種沒錢的感覺，自爆幼年時因為軍醫出身的父親，當時在準備考試，無暇理會在念幼稚園的她繳學費的事，「媽媽就把撲滿剖開，我是拿一大包銅板去交的。交完學費後，老師再也沒跟她說過一句話，他覺得我找麻煩，或覺得我家很窮？我不知道，我不喜歡這種感覺。」