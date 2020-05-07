計程車司機領紓困3萬合理嗎？網友搬官方數據算給你看

一萬元紓困申請昨天上路，由於繁複的規則和資格審查，使得很多民眾領不到，大嘆要拿個一萬這麼難，對比計程車司機直接就可以領三萬，是不是不公平？一名網友調出官方資料證實小黃收入真的偏低，希望一般人不要有相對剝奪感。

昨天許多民眾直奔公所申請一萬元急難紓困金，卻發現限制和門檻多多，吃了閉門羹，有人氣得大罵政府無能，也有人因領不到救命錢急得當場哭出來。同屬疫情紓困方案，計程車司機只要憑營業證一個月就能申請一萬，共可申請三個月，有人質疑獨厚特定行業是不是不公平。

一名網友在PTT發文替計程車司機平反，他找出交通部的「計程車營運狀況調查報告」，106年計程車司機的每月平均收入約為4.6萬，扣掉成本和支出實領約2.5萬，對比104年的平均2.7萬又更低了。

他接著分析勞工的收入，108年每人經常性月薪平均約為4.4萬，每月總薪資平均為5.6萬，107年勞工的年薪中位數為49萬（平均月收4萬），相較之下，計程車司機的數據落在第十一分位和第十二分位間，也就是「85%的勞工收入比計程車司機高」。

他表示以上是疫情前的數據，疫情之後肯定更慘，但疫情在台灣並不是太嚴重，不是相關行業的勞工影響可能沒這麼大，但對比計程車和觀光業，他們遇到更多困難，可能更需要紓困。