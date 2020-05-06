紓困繁雜累死地方 台中議員齊轟中央

中央紓困門檻限制一籮筐，不止民眾看得霧煞煞，也累死基層公務員」。政院近日宣布，包括賣玉蘭花、舉售屋招牌者，都可以申請1萬元紓困金。但地方民眾接洽各區公所，卻因資料認定繁雜，民眾申請不到，承辦人員也搞得人仰馬翻，台中市藍綠議員6日紛紛提出質詢，並指責中央將紓困作業搞得太複雜。

程序繁雜基層困擾

不過，藍、綠營議員態度大不同。藍營議員重砲轟中央，只想作人情，搞宣傳，但紓困辦法與程序卻搞得不近人情，很多人想申辦，卻看得到吃不到。綠營議員語氣則較為緩和，希望市長盧秀燕學學新北市長侯友宜，對於紓困的執行也能超前佈署。

國民黨議員張瀞分、陳成添、李麗華、羅廷瑋、賴義鍠及無黨籍陳廷秀等人，除了詢問市府民政局承辦情況，為基層公務員抱屈外，也紛指責中央只顧宣布發放1萬元紓困金，辦法卻訂得既複雜又讓人看了霧煞煞，很多人難以實際申請到經費，第一線承辦人員也承受巨大壓力。

張瀞分舉例說，申辦人必須以家戶為單位，將每人的所得及帳戶資料公開，經加總每人所得後再經過平均，計算每人平均所得，再依不同縣市的每人基本生活費加乘，符合資格者才能申請。反觀美國、日本、新加坡、香港都是每人發現金，作業簡單又快速，執政中央卻要搞得如此麻煩，簡直一團亂。

台中也應超前部署

民進黨議員陳淑華表示，有民眾向她反映，前往金融機構申請勞工低利貸款時，銀行好像擔心產生呆帳，在資料提出與認定上，讓申請的民眾很難辦理。但她也希望，有關中央的紓困辦法，台中能學侯友宜提前佈署執行作業。

國民黨議員李麗華則說，她日前邀請勞工局長吳威志與經發局長張峯源到地方說明對勞工與中小企業的纾困方案，吳威志親自前往，並詳細說明了申請條件和作業，雖然基層民眾還是覺得很複雜；但至少吳威志有誠意面對民眾；張峯源人卻都未到；她希望張峯源應代表市府親自到現場關心中小企業。

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