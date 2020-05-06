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5月8日起 武漢民眾不用採包機、定點返台方案

1萬元擴大紓困補助 雲縣延至11日開放申請

中央社 / 雲林縣6日電

因應新冠肺炎疫情，行政院針對無保工作者給予1萬元紓困補助金，但由於認定複雜，雲林縣政府明天將邀請各公所開會討論細節，下週一（11日）才接受民眾申請。

政院日前宣布加碼紓困方案，針對舉廣告牌、賣玉蘭花、流動攤販、個人接案的無保工作者，將放寬急難救助標準並排富，凡是收入介於基本生活費1.5倍到2倍者，將發放新台幣1萬元補助。但雲林縣政府因擔心目前申請表件、資格認定不明確，恐發生糾紛，所以並未照中央指示，在今天受理申請。

雲林縣長張麗善今天接受媒體聯訪表示，由於擔心各公所申請條件認定不一，發生糾紛，縣府明天下午會開會釐清，各鄉鎮市公所下週一（11日）才統一接受申請。

張麗善指出，中央因應疫情擴大急難紓困方案，一改再改，以目前的情況，紓困快不分你我了，乾脆排富後全面發放現金，才能達到照顧全民的用意。

雲林縣部分鄉鎮公所承辦人員也建議中央，擬定各種情況的範本給各公所參考，審核才不會有落差。

新冠肺炎 COVID-19 疫情紓困 張麗善

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