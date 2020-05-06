公文未發先宣布紓困金政策 政府急表功惹民怨

農漁紓困未起跑先鳴槍，政府急著表功，卻不顧民怨！行政院長蘇貞昌4日宣布，將對農漁民排富發放紓困金1萬元，消息一出，各地區鄉鎮市公所、農會、漁會詢問電話全被打爆，問題是，公文、政策細節及表格都還沒出來，行政人員都不知該如何解答，政府過早宣布措施，美意徒惹民怨。

農漁會電話被打爆

「蘇貞昌都說可以申請補助了，為什麼你們都不知道？」民眾打電話到潮州鎮公所，也有人直接拿身分證就要到公所領1萬元，即便公所人員不斷解釋，仍無法平息眾怒。潮州鎮公所主祕王建元說，以潮州為例，預估約1萬人可申請，但鎮公所定存只有6,000萬，「屆時民眾搶著領，公所無法代墊，問題會很大。」

琉球區漁會總幹事蔡寶興說，漁會電話被打爆，質疑政府為何不等到政策執行內容及方法完備後才公布？草率公告只會造成基層困擾。嘉縣農漁會也湧入大量詢問電話，竹崎鄉農會總幹事林孟怡說，因未收到公文，只能請民眾稍等，嘉義區漁會顧問林俊雄也說，本會及分部電話全被打爆，漁民都想盡速領到補助。

實際受惠不到半數

政府雖稱漁民每人可補助3萬元，但因申請門檻過高，許多人領不到而生怨。東港區漁會會員共9,377人，僅2成3能領到，琉球區漁會更只有1成3符合資格。蘇澳區漁會常務監事林月英指出，漁會約有1.7萬會員，估計半數受惠，頭城區漁會總幹事陳秀暖則說，漁會有6,000人可獲補助，錢不多但不無小補。

雲林北港鎮農會總幹事林翠香表示，許多農民詢問1萬元的補助，但農會並未收到公文，向農委會查詢，卻只說已訂好細節，將寄公文給各農會，「如此沒頭沒尾，讓大家無所適從。」林翠香指出，不少農民反映為何漁民有3萬元，還有養殖漁業生產調節獎勵，農民卻只有1萬元，希望農委會提供農民更多選項。

政府未起跑先鳴槍

「怎麼可能只需要身分證件就好！」高雄農會基層Peggy抱怨說，「都還沒有正確資料內容和申請書，就直接講。」政府只發訊息到LINE：「政策新聞先出來，還沒寫明申請開始日期，農民一定會詢問各位，所以各位若接到農民提出申請請說明：『中央目前正在規劃，預計11日才開始受理。』」

政府紓困的用心措施都是美意，但在急著表功的背後，民眾渴望紓困的心理更為急切，實在不應該吊著胡蘿蔔，讓人看得到卻吃不著。事實上，因為資格不符而被假性排富的民眾仍多，政府應該急的是擬好通盤配套，而非急功近利。

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