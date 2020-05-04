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8萬人受惠！無保工作者紓困領萬元 2圖搞懂流程

錢櫃內部文件曝光！議員狠批瞎搞：2月早規劃斷電

無保工作者領萬元補助排富 估8萬人受惠

中央社 / 台北4日電

行政院今天公布擴大紓困方案，衛福部表示，將針對無投保農、勞保等社會保險且收入低於最低生活費2倍的民眾，每戶家發1萬元補助金，將於5月6日開放申請，預估8萬人受惠。

因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情衝擊，行政院今天宣布加碼紓困方案，針對舉廣告牌、賣玉蘭花、流動攤販、個人接案者的無保工作者，將放寬急難救助標準但排富，凡是收入介於基本生活費1.5倍到2倍者，將發放新台幣1萬元補助。

衛生福利部晚間召開記者會說明此事，社工司副司長蘇昭如接受記者電話聯訪時表示，根據現行急難救助規定，僅針對收入未達基本生活費1.5倍的中低收入者發放1萬到3萬元補助，但因新冠肺炎影響，3月19日決議新增2類紓困對象，一是因新冠肺炎無力殮葬者，另一類是受疫情影響請假、無法從事工作而影響生計者。

蘇昭如說，考量受疫情衝擊者不只上述兩類，行政院院長蘇貞昌今天宣布放寬規定，凡是未加入軍、公、教、勞、農保等社會保險，且收入介於基本生活費1.5倍到2倍、家戶內每人存款未達15萬元的民眾，在排富後，可請領1萬元補助，預估將有8萬人受惠。

根據衛福部公告的最低生活費標準，非六都縣市民眾收入介於1萬8582元至2萬4776元可申請；六都部分台北市為2萬5508元至3萬4010元，新北市2萬3250元至3萬1000元，桃園市2萬2922元至3萬562元，台中市2萬1984元至2萬9192元，台南市1萬8582元至2萬4776元，高雄市1萬9649元至2萬6198元，金門及連江縣為1萬7472元至2萬3296元。

蘇昭如指出，這項補助將自5月6日起開放申請，採書面審核，民眾填具申請書並檢附相關證明文件向居住地公所提出申請。

消息一出，基層公所頓時湧入大量詢問電話，衛福部呼籲申請民眾多給予體諒和包容，詳情可參考衛福部網站

新冠肺炎 COVID-19 疫情紓困

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