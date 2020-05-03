連虧四年 南紡新市廠暫時關閉

新冠肺炎疫情橫掃，歐美服飾零售店紛紛關閉；加上東京奧運延期舉辦，造成運動服飾需求銳減，上游紡纖廠遭受重擊，國內老牌的聚酯棉紗廠南紡，昨證實旗下位在台南的新市廠，因先前實施「優退優離方案」超乎預期踴躍，約九成五員工都提出申請，五月起將暫時關閉。

加上旗下仁德紡紗一廠去年已封存，南紡此舉等於全面暫停台灣的棉紗產能，重心轉往越南。

國內另一加工絲大廠光明，同樣受疫情波及，訂單大幅縮減，桃園觀音廠從四月廿八日至五月三日暫時停工。光明主管強調，此舉主要是調節產能，並沒有要關廠，下周一就會恢復生產。他坦承，因疫情關係，客戶訂單減少或延遲出貨，第一季出貨量年減約三成，且疫情蔓延到歐美，四、五月出貨量更慘，只能期待下半年疫情趨緩，外銷訂單能逐漸回溫。

南紡主管表示，因疫情防疫，歐美許多國家紛紛實施封城或隔離等措施，大家不出門，零售店也關閉，對消費面影響很大，客戶紛紛取消訂單，國內的紡紗廠和紗布廠本來就很辛苦，現在更雪上加霜。

以南紡新市廠為例，先前已連虧四年，本想再拚拚看，但因疫情關係情況更糟，公司提出優退優離方案，原想減少一半人力，縮減產能，沒想到超乎預期踴躍，提出申請的員工超過九成五。

南紡已有六○多年歷史，許多員工非常資深，眼看工廠持續虧損、逆轉困難，加上優退優離方案條件不錯，因此多數員工都提出申請。他強調，南紡新市廠不是關廠，土地工廠都是自有，暫時沒有出售或出租計畫，未來如果景氣恢復，不排除重啟。

目前南紡在台灣只剩下太子廠，和位在仁德總廠的化纖廠，主要生產瓶用酯粒、特殊酯粒、聚酯棉等產品。