疫下求生記 劇場「黑衣人」2個半月換4職

廿七歲的「斌斌」，十六歲就接觸表演藝術，熱愛幕後工作的他，還自費去澳洲進修，新冠疫情影響，連兩月幾乎零收入，被迫轉業，二月中旬迄今，他轉換四個工作，目前擔任保全。

「斌斌」二個半月來，先是應徵養生館的按摩師，因疫情，養生館也沒客人，不到一個禮拜，老闆示意實在請不起，他「轉業」改當房仲賣豪宅。

但房市也一樣冷清，加上自己對房地產也外行，又轉業當禮賓人員，但收入也不穩定，最後才找到不用什麼專長的正職保全。

「斌斌」原是台中國家歌劇院約聘的五十多名劇場技術人員之一，被俗稱為「黑衣人」，因為歌劇院許多演出暫停，持續幾個月「零收入」，他們這群黑衣人的職場人生也徹底改變。

「斌斌」表示，他算是找到正職的幸運者，有南部的劇場技術人員去應徵殯儀館大體師，從頭學起，多數的舊友則是轉行當外送員。

台中歌劇院藝術總監邱瑗說，「黑衣人」是指燈光、舞台、視聽的技術人員，年資三到十年，因為疫情檔期全取消沒了工作。

歌劇院說，全台類似「斌斌」的專業劇場人員不到五百人，與劇團和場館「約聘合作」居多，都面臨同樣窘境。

文化部有紓困計畫，「斌斌」僅能領到一萬三千元補助，至今尚未入帳，即使獲得最優條件的補助，也只有六萬元。

邱瑗深怕疫情讓這五百名技術人才流失，先啟動「中部劇場平台」夥伴場館計畫，安排部分「黑衣人」到其他場館協助專業設備保養，發揮專業，維持基本收入。

但疫情何時能看到盡頭？黑衣人何時能重返職場？沒人能給答案。