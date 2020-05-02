聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫下求生記 劇場「黑衣人」2個半月換4職

聯合報 / 記者張雅婷喻文玟／連線報導
受疫情影響，台中國家歌劇院約聘的五十多名劇場技術人員，因無收入，只能暫時轉行。圖／台中國家歌劇院提供
受疫情影響，台中國家歌劇院約聘的五十多名劇場技術人員，因無收入，只能暫時轉行。圖／台中國家歌劇院提供

廿七歲的「斌斌」，十六歲就接觸表演藝術，熱愛幕後工作的他，還自費去澳洲進修，新冠疫情影響，連兩月幾乎零收入，被迫轉業，二月中旬迄今，他轉換四個工作，目前擔任保全。

「斌斌」二個半月來，先是應徵養生館的按摩師，因疫情，養生館也沒客人，不到一個禮拜，老闆示意實在請不起，他「轉業」改當房仲賣豪宅。

但房市也一樣冷清，加上自己對房地產也外行，又轉業當禮賓人員，但收入也不穩定，最後才找到不用什麼專長的正職保全。

「斌斌」原是台中國家歌劇院約聘的五十多名劇場技術人員之一，被俗稱為「黑衣人」，因為歌劇院許多演出暫停，持續幾個月「零收入」，他們這群黑衣人的職場人生也徹底改變。

「斌斌」表示，他算是找到正職的幸運者，有南部的劇場技術人員去應徵殯儀館大體師，從頭學起，多數的舊友則是轉行當外送員。

台中歌劇院藝術總監邱瑗說，「黑衣人」是指燈光、舞台、視聽的技術人員，年資三到十年，因為疫情檔期全取消沒了工作。

歌劇院說，全台類似「斌斌」的專業劇場人員不到五百人，與劇團和場館「約聘合作」居多，都面臨同樣窘境。

文化部有紓困計畫，「斌斌」僅能領到一萬三千元補助，至今尚未入帳，即使獲得最優條件的補助，也只有六萬元。

邱瑗深怕疫情讓這五百名技術人才流失，先啟動「中部劇場平台」夥伴場館計畫，安排部分「黑衣人」到其他場館協助專業設備保養，發揮專業，維持基本收入。

但疫情何時能看到盡頭？黑衣人何時能重返職場？沒人能給答案。

新冠肺炎 COVID-19 疫情紓困

延伸閱讀

照顧藝文工作者 台中歌劇院超前部署

國表藝推疫情紓困方案2.0版 投入1億3千萬預算

台中歌劇院取消45檔演出 急留技術人才

歌劇院上半年票房損失660萬 邱瑗：首要安定劇場人的心

相關新聞

無薪假 一周暴增118 家

勞動部昨（1）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，截至4月底，實施無薪假的企業有922家，18,840人；以家數來看，一周內暴增118家，破歷史最高紀錄；但無薪假人數僅增575人，為新冠肺炎疫情發生以來增加數最少的一次。勞動部官員解釋，顯示這期實施無薪假多為小型、微型企業。

最苦勞動節 無薪假、資遣潮惡化

昨天是勞動節，對全台數百萬的勞工而言，今年的勞動節受疫情影響，堪稱是歷來「最苦」的勞動節。

疫下求生記 劇場「黑衣人」2個半月換4職

廿七歲的「斌斌」，十六歲就接觸表演藝術，熱愛幕後工作的他，還自費去澳洲進修，新冠疫情影響，連兩月幾乎零收入，被迫轉業，二月中旬迄今，他轉換四個工作，目前擔任保全。

無薪假不算失業？ 雇用安定措施 10年沒動過

民進黨立委周春米昨質疑勞動部的「雇用安定措施」門檻過高，自二○一○年設置至今未啟用過。台灣勞工陣線秘書長孫友聯表示，雇用安定措施未啟動，原因就是無薪假不算失業，導致方案無法啟動。

小規模營業人50萬紓困貸款 周一起放寬

行政院政務委員龔明鑫昨宣布，「小規模營業人」五十萬元紓困貸款適用範圍擴大，將把核貸銀行簡易評分表從七○分下修為六十三分，受惠者可從四十二點五萬人提高到四十五萬人，放寬措施四日周一生效。

不敵疫情 南投景聖樓飯店26日歇業

疫情衝擊旅宿餐飲業，南投縣日月潭風景區景聖樓飯店本月26日將歇業，資遣24名員工，成為縣內首家停業的飯店。連鎖的金都餐廳也實施無薪假，受影響的員工有20多人。南投市稅務出張所由溪頭妖怪村經營，原本也傳打算歇業，但業者表示因鄉親鼓勵，會繼續經營，希望挺過考驗。

陸客不來、疫情衝擊 金山海灣溫泉會館停業

經營8年多的新北市金山區「金山海灣溫泉會館」，4月底吹熄燈號，是北海岸第一間結束營業的溫泉飯店，昨天已大門深鎖。附近民眾指出，飯店以前生意不錯，陸客居多，陸客不來後生意大減，再加上新冠疫情衝擊，雙重打擊撐不下去。

紓困貸款成效遭質疑 顧立雄：符合條件才能申請

外界質疑銀行紓困貸款「為貸而貸」，數字灌水，真正想申請企業反而貸不到；金管會主委顧立雄表示，首先，符合紓困條件者才能申請...

海運紓困2.0 船舶運送、貨櫃集散站等有300億信貸保證

交通部航港局今天表示，因應新冠肺炎疫情已推動海運紓困2.0，增加非屬中小企業的國籍船舶運送業、貨櫃集散站經營業及船舶貨物...

行政院：勞工低利貸款促進消費 效果可能比發現金還好

10萬元的勞工低利貸款昨上路，申請踴躍。行政院政務委員龔明鑫今指出，勞工低利貸款除了紓困功能之外，也帶有一點點促進消費的...

評分調降「70變63分」 50萬紓困貸款讓新創企業更好借

行政院政務委員龔明鑫指出，外界對於「小規模營業人」紓困貸款方案，原來的核貸標準要達到銀行簡易評分表70分標準過於嚴苛，尤...

行政院：4月中曾派出神秘客 當時攤商逾5成被拒貸

為了讓公股銀行能落實紓困貸款，行政院4月初表示，將派出「神秘客」，審查銀行行政效率，並列入相關KPI考核。行政院政務委員...

熱門新聞

Q&A／勞工紓困貸款搶翻 我有機會申請嗎？

四大超商也可報稅 五步驟讓你1分鐘搞定

10萬元勞工紓困貸款搶破頭 7個QA看懂誰能辦

慘！疫情空襲 勞動基金前3月大賠4712億元

首季勞動基金慘虧4712.5億 去年賺的全蒸發

評分調降「70變63分」 50萬紓困貸款讓新創企業更好借

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。