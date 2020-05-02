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無薪假不算失業？ 雇用安定措施 10年沒動過

聯合報 / 記者賴于榛／台北報導
民進黨立委周春米昨天呼籲勞動部檢討「雇用安定措施」穩定就業。記者林澔一／攝影
民進黨立委周春米昨天呼籲勞動部檢討「雇用安定措施」穩定就業。記者林澔一／攝影

民進黨立委周春米昨質疑勞動部的「雇用安定措施」門檻過高，自二○一○年設置至今未啟用過。台灣勞工陣線秘書長孫友聯表示，雇用安定措施未啟動，原因就是無薪假不算失業，導致方案無法啟動。

孫友聯指出，無薪假堪稱勞工面臨新形態的就業風險，此一制度設計的荒謬性在於失業率高，就業保險失業率卻不一定高，「這叫做緣木求魚。」

周春米、孫友聯與政治大學法學院副教授林佳和昨舉行記者會，呼籲勞動部重新調整雇用安定措施的門檻。

依據「就業保險促進就業實施辦法」第五條規定，得要「就業保險失業率連績三個月達百分之一以上」門檻時始得開啟，但周春米說，就業保險失業率是以投保就業保險、請領失業給付人數為計算標準，無法真實反映景氣衰退情況，導致啟動過慢，難以達到穩定就業、預防失業的目的，且自二○一○年訂定至今從未啟用過，就是因現行啟動門檻採用錯誤指標，勞動部應立即全面檢討。

林佳和批評，政府面對大型產業危機都是啟動臨時性計畫，我國難道除了金融風暴與今年疫情外，就沒有遇上其他風暴的可能嗎？建議政府應有穩定常設的雇用安定措施，才能處理頻繁出現的產業危機。

林佳和也認同孫友聯說法，雇用安定措施不應以失業率作指標，而是要在整體當中找到個體產業，例如國際鋼鐵事業下跌，理論上該對鋼鐵相關產業啟動雇用安定措施。

新冠肺炎 COVID-19 疫情紓困

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