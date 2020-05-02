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最苦勞動節 無薪假、資遣潮惡化
昨天是勞動節，對全台數百萬的勞工而言，今年的勞動節受疫情影響，堪稱是歷來「最苦」的勞動節。
幾項數字及一個現象印證這一說法。雖然勞動部統計，截至四月底，放無薪假的人一萬八千多人，僅較上周增加五百多人，但家數達九百多家，創歷年紀錄。
一名在北市五星級飯店工作的楊姓女子說，飯店原本鼓勵員工休無薪假，但不敵疫情，不再鼓勵休無薪假，改為全體員工減薪。她的職位低被減二千多元。楊姓女子的遭遇只是眾多類似個案之一，或許可為無薪假人數僅略增，提供另一個解讀角度。
再看民眾黨公布的數據，四月一日至廿七日遭資遣員工近一萬五千人。疫情衝擊下，各行各業都待紓困，這些被資遣的勞工短期想再就業，機率微乎其微。
業者說，企業資遣員工人數幾與無薪假人數相當，間接說明即使企業想與員工苦撐待變，但最終被迫轉向。
一名文創連鎖店業者就說，一月疫情爆發初期，他想企業應該要承擔社會責任，因此雖然營收銳減近七成，仍堅持不減薪、不裁員、不放無薪假，包括工讀生在內。但每月近百萬元的薪資開銷，到三月底實在撐不下去，而政府紓困方案當時還未定案，等不到紓困，只好先收掉部分店面不得不裁員。
數據下的這些實例，讓勞工面對持續的疫情，心情沉重。就拿昨天勞動節，往日少不了勞工上街爭勞權的場景，但昨天只有勞團記者會，但這並不代表勞工滿意目前現況，而是因為疫情期間不適合群聚。
此外，昨天公部門並沒放假照常上班，部分縣市政府的勞動局處卻出現不少勞工，利用放假日前來詢問勞工紓困貸款的細節，雖然額度只有十萬元，但對勞工而言，卻是救急的及時雨。
這一幕在以往勞動節不曾出現，讓相關人員頗為感慨。只是這些洽詢的勞工跑錯了地點，只能失望而回，因為十萬元的勞工紓困貸款，是由各家銀行承辦這項業務，相關人員只能委婉說明。
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