台南大億麗緻熄燈 市府列席5月4日首次勞資協商

台南大億麗緻酒店無預警宣布將自6月底終止營運。台南市政府勞工局今天表示，將就勞工權益、後續就業輔導等問題給予協助，同時列席4日的首次勞資自治協商會議。

勞工局長王鑫基表示，為維護勞工權益，將於4日上午派員與大億國際酒店公司主管面對面互動，就勞動相關法令及後續就業輔導給予提供必要協助，並列席參加勞資第一次自治協商會議。

勞工局4月30日下午收到大億國際酒店大量解僱計畫書，6月30日解雇勞工251人，符合大量解僱勞工保護法通報規定。解僱理由因受到新冠肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情衝擊，生意一落千丈致嚴重入不敷出，與地主協商後提前解約歇業。

台南市政府觀光旅遊局表示，近年台南市旅宿業蓬勃發展，尤其中西區更是一級戰區，台南大億麗緻酒店周邊新旅館林立，包括台南晶英酒店、和逸台南西門館、煙波大飯店台南館等，新旅館也各自設定經營主題及客層族群，確實增加經營上挑戰。觀旅局已爭取到人才培訓與旅宿品牌行銷預算；如果這次連假過後，旅遊業持續低迷，市府也會加大紓困力道。

觀旅局表示，面對疫情影響，第一時間成立輔導小組，並對台南大億麗緻酒店等業者，進行地價稅、房屋稅等必要營運負擔補貼及旅館業員工薪資補貼，進行紓困輔導；另外，交通部長林佳龍上周也承諾會協助紓困，市府正擬爭取更多資源與旅宿業並肩作戰撐過難關。

觀旅局聯合交通局昨天上午才在台南大億麗緻酒店召開記者會，台南市長黃偉哲還特別採用他們的餐盒與旅宿業者進行早餐會，可惜還是未能挽救其危機。對於業者無預警宣布將於6月30日終止營業，觀旅局深感遺憾。