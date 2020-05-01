防疫五一不遊行 勞團喊四大訴求

今天是五一勞動節，但受疫情影響，五一勞工大遊行今年首次喊停，勞團改以「疫情會過去，監督不能斷！勞權不能少、我要工會罩！」記者會表達訴求，除批評政府紓困漏洞百出，也提醒政府正視疫情帶來的無薪假、失業，甚至惡性資遣、惡性倒閉等風潮，要求政府修法將勞工七天家庭照顧假改為有薪，強化配偶共同參與育兒機制，鼓勵男性在配偶產假期間請育嬰留職停薪，祭出首月九成薪。

勞團並要求蔡英文總統，要在第二任內將她第一任內提出的最低工資法、職災保護單獨立法及勞保年金改革三道功課盡速完成補課。

由全國產業總工會、團結工聯、全國教師工會總聯合會等單位組成的「2020五一行動聯盟」，今年因疫情取消大型萬人遊行，上午由百位工會幹部代表在總統府前的凱道舉行記者會，有139家團體提供會旗，製作出一面近5公尺巨大口罩，象徵勞工要團結組織工會，保障勞動權益，抵抗資方病毒入侵。

五一行動聯盟總指揮、台北市產業總工會理事長鄭雅慧指出，疫情趨緩後，勞工可能要面臨新一波無薪假人數飆升、青年及中高齡失業率數字上揚，政府對勞工就業安全的超前部署在哪裡？

五一行動聯盟表示，為全國勞工發聲提出收入保護、職場保護、就業保護及工會保護等四大面向，要求政府盡速完成。