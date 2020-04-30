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《紓困漏網系列4》導遊領隊認證麻煩 紓困門檻設太高

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導

別讓導遊領隊成為紓困邊緣人！政府公布旅行業紓困方案，導遊領隊原本沒被納入，納入後又設定高門檻，包括投保工會，還要1年帶8團、40天以上行程，光證明行程就要印40張紙，引來民怨。政府雖然補助協會以訓代賑，但僧多粥少搶破頭，有限的資源無法解決業者的生計艱困。

流程複雜、門檻太高

觀光局14日公告第2波紓困，對導遊及領隊人員，最近1年內曾執行接待或引導來台觀光旅客旅遊業務或引導出國觀光旅客團體旅遊業務累計8團以上，且總天數40天以上者，每月補貼1萬元，連續補貼3個月；國民旅遊隨團服務人員，最近1年內帶40團且總天數80天以上者，每月補貼1萬元，連續補貼3個月。

不少導遊抱怨，申請紓困條件相當複雜，除了要執業證影本外，還要近1年執行導遊或領隊業務資料，包括行程表、責任保險單、契約關係、出團證明等，最起碼就要印8個團，甚至40天以上的行程，1天1張A4就得附上40張紙，有夠麻煩。

觀光局24日改口，放寬認定「有實際執業維生」條件為導遊與領隊8團或40天（原為8團且40天），及隨團服務人員40團或80天（原為40團且80天）。但導遊小恩說，「國旅隨團人員與導遊領隊依舊不能合併。」認為放寬幅度不夠。

導遊領隊成邊緣人

觀光業對疫情首當其衝，導遊、領隊瞬間沒了收入，雖然政府有提供補助，參與協會舉辦的在職進修課程，能領到時薪158元，最多可領1萬8,960元。觀光導遊協會曾開放98個名額，僅76秒就被搶光。截至9日，觀光局受理205案申請、通過94案，有1萬3,794人次受惠，但全台觀光從業有14萬人，僧多粥少。

旅遊業者陳德銘指出，對專任制的導遊，旅行社要承擔底薪及勞健保成本，加上無證人士充斥，導致證照導遊淪落以具兼職意味的「兼任」形式生存，最痛苦的是由於制度身份不明，若變故失業，連政府失業給付救濟金都沒資格領取。據觀光局最新的統計數字，目前真正執業的導遊工作者不超過1萬5,000人。

全台僅有的澎湖海上平台業者表示，政府壓根不知道有這個觀光產業，往年同時期已經接了4~5萬遊客，今年接客數1,000人都不到，每個月光是人事成本、設備維護等至少要燒掉70~100萬。導遊領隊有很多是特約性質，不隸屬於特定旅行社，但紓困規定要求導遊領隊必須出示團員名單、行程表，希望改成填寫簡表。

導遊領隊申請紓困除了要加入工會，還要1年帶8團、40天以上行程，光證明行程就要印40張紙，引來民怨。（photo by Wikipedia）

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新冠肺炎 COVID-19 疫情紓困

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