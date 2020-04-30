藝文產業零收入 籲放寬集會人數

「希望政府帶頭，放寬集會人數以舉辦實體活動，廠商才有收入！」民眾黨立委邱臣遠30日召開藝文界紓困記者會，在場業者紛紛抱怨，藝文界沒有活動就沒有收入，希望政府不要只有紓困貸款與薪資補貼，可以在符合防疫前提下放寬室內100人、室外500人的活動限制，實體活動辦起來，廠商才有錢賺。對此，文化部僅回應要再跟指揮中心討論

有活動才有收入

「沒有舉辦活動，我們就沒有收入。」詮鑫策劃製作公司總經理黃弘濬表示，因為疫情不知道會持續多久，與其推出一堆複雜的補助、貸款措施，不如由政府在符合防疫前提（戴口罩、量體溫）下帶頭舉辦大型活動，業者可以線上直播方式避免人潮群聚，「活動舉辦，經濟就可以活絡起來，比任何紓困還有用。」

與會業者也說，藝文工作性質不同，很多都是勞力、技術密集，根本沒有辦法放無薪假，而且舉辦活動的產業協力單位很多，如果沒有活動舉辦，他們收入基本上就是歸零，上游產業一倒很容易牽連到下流產業，目前看來至少會有5個月沒有收入，他們希望文化部可以延長補貼，增加更彈性的租金補貼與貸款。

文化部承諾加速紓困

邱臣遠表示，這波疫情影響，許多大型活動都紛紛停辦，對於演唱會產業傷害非常大，業績幾乎都下跌90%，文化部目前紓困案件有7658件，可是承辦案件數只有1620件，希望文化部在紓困2.0時可以加速承辦速度。他也呼籲文化部能帶頭示範舉辦線上活動，例如年底的金馬獎。

文化部代表回應，文化部第2波紓困會補貼員工薪資4成，如果藝文產業員工數比較多的，建議申請文化部的補助方案，紓困2.0的辦法也會在30日晚上公布，5月4日開始收件，由於先前已經有紓困1.0的經驗，這波承辦紓困案件的速度會再加快。

至於活動舉辦部分，文化部僅回應要再跟指揮中心討論。民眾黨立委蔡壁如則表示，她知道許多業者最關心的部分還有營所稅、勞健保與退休提撥的減免，但是目前財政部長蘇建榮僅說會研究相關方案，她會儘速催促財政部，讓業者可以在這波疫情中減災並修生養息。

【更多精采內容，詳見 】