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勞工沒錢難還貸款 籲擴大薪資補助

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨30日邀集各工會代表召開記者會，呼籲政府提供更多薪資補貼，並放寬紓困條件。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
國民黨30日邀集各工會代表召開記者會，呼籲政府提供更多薪資補貼，並放寬紓困條件。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「勞動部提供勞工10萬貸款緩不濟急！」國民黨30日召開記者會，文傳會主委王育敏痛批，許多勞工生計早已受重大影響，政府卻只提供貸款，將來還是要償還，應該擴大薪資補助。在場的工會代表也反應，勞動部針對無一定雇主之勞工的補助條件太嚴苛，應該以年收入40.8萬為主，不要加上投保24K以下的門檻。

失業率、無薪假新高

王育敏表示，明天是勞動節，可是近日公布的失業數據卻屢創新高：失業率3.76%為近10個月以來最高，無薪假人數也達到18265人，是2009年11月以來最高，而且很多餐飲業無薪假沒有通報政府，她預估全台無薪假可能已超過2萬人，基層勞工在這波疫情中損失非常慘重。

王育敏也說，近來接獲許多陳情表示，勞動部雖然推出10萬元的勞工紓困貸款，但僅補貼第1年利息1845元，而且貸款之後還是要還，勞工生計已經受到嚴重影響，短期內根本還不起這些貸款，因此她呼籲勞動部應該擴大補助薪資，「紓困貸款根本緩不濟急」。

放寬紓困門檻

全國職業總工會副理事長蔡宏駿不滿表示，勞動部雖然有給自營工作者補助，可是投保薪資還要24000元以下才符合申請資格，許多勞工雖然以前可以領45800元，但是他們都還要養家活口、繳貸款，加上自營工作性質不穩定，現在收入都不到投保薪資的一半，政府應該擴大紓困範圍。

勞資關係服務協會理事長潘敏媛也說，勞動部難得對自營工作者進行補助，雖然政策立意良善，但是執行上有困難，工會額外請工讀生處理紓困案件都不夠，大家只好瘋狂加班。而且處理1個紓困案件只補助15元，工會負擔很大，因此她呼籲勞動部，將5月22日的紓困申請時限放寬到6月底。

王育敏最後感嘆，小英總統曾說過勞工是她「心裡最軟的一塊」，可是目前政府針對勞工推出的紓困計畫讓民間怨聲載道，因此她也敦促政府能夠體察民意，提供更多薪資補貼、並放寬紓困門檻到投保薪資34800元（年收入40.8萬），保障更多基層勞工的生計與權益。

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